『ヴィジランテ』第25話 「これがヒーロー！！」あらすじ＆先行カット公開！
『ヒロアカ』公式スピンオフシリーズ『ヴィジランテ』第2期、第25話（第2期 第12話）「これがヒーロー」 のあらすじと先行カットが公開された。
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。
コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破している本作TVアニメシリーズのFINAL SEASON（アニメーション制作：ボンズフィルム）がついに最終回の放送を迎え、世界中で大きな盛り上がりを見せている。
その ”ヒロアカ” の公式スピンオフシリーズとして『少年ジャンプ＋』で連載され、今年4月にTVアニメ第1期が放送されたのが『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』。
”ヒロアカ” の数年前の物語となっている本作は、ヒーローの免許を持たない非合法（イリーガル）ヒーロー《ヴィジランテ》たちの活躍を展開。主人公・コーイチをはじめとする《ヴィジランテ》たちの活躍だけでなく、 ”ヒロアカ” に登場するプロヒーローたちの若かりし頃の姿も話題に。第19話〜第21話で描かれた「相澤学生編」から一変、『ヴィジランテ』の日常が戻ってきて ”東京スカイエッグ編” が開幕。
このたび、第25話（第2期 第12話）「これがヒーロー」より、先行カットとあらすじが公開された。
爆弾敵〈ヴィラン〉の大爆発によってついに崩壊寸前の東京スカイエッグ。そこへあのヒーローが駆けつけるー！ そして、ついに明らかになる「傷顔の男」の正体。そんな彼の前に現れたのは…
いよいよ第2期「東京スカイエッグ編」クライマックス！ 第25話（第2期 第12話）の放送をぜひお楽しみに。
＜第25話（第2期第12話）「これがヒーロー！！」＞
「傷顔の男」による爆弾敵＜ヴィラン＞の猛攻によりついに ”東京スカイエッグ” は崩壊寸前の危機に。コーイチとキャプテン・セレブリティが満身創痍で奮闘するも、状況は悪化の一途を辿るばかりだった。そこへ、1人のヒーローが登場する＿＿。一方、攻撃の手を止めない「傷顔の男」の前に現れたのは…！？
☆第25話先行カットをチェック！（写真12点）＞＞＞
（C）古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。
コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破している本作TVアニメシリーズのFINAL SEASON（アニメーション制作：ボンズフィルム）がついに最終回の放送を迎え、世界中で大きな盛り上がりを見せている。
”ヒロアカ” の数年前の物語となっている本作は、ヒーローの免許を持たない非合法（イリーガル）ヒーロー《ヴィジランテ》たちの活躍を展開。主人公・コーイチをはじめとする《ヴィジランテ》たちの活躍だけでなく、 ”ヒロアカ” に登場するプロヒーローたちの若かりし頃の姿も話題に。第19話〜第21話で描かれた「相澤学生編」から一変、『ヴィジランテ』の日常が戻ってきて ”東京スカイエッグ編” が開幕。
このたび、第25話（第2期 第12話）「これがヒーロー」より、先行カットとあらすじが公開された。
爆弾敵〈ヴィラン〉の大爆発によってついに崩壊寸前の東京スカイエッグ。そこへあのヒーローが駆けつけるー！ そして、ついに明らかになる「傷顔の男」の正体。そんな彼の前に現れたのは…
いよいよ第2期「東京スカイエッグ編」クライマックス！ 第25話（第2期 第12話）の放送をぜひお楽しみに。
＜第25話（第2期第12話）「これがヒーロー！！」＞
「傷顔の男」による爆弾敵＜ヴィラン＞の猛攻によりついに ”東京スカイエッグ” は崩壊寸前の危機に。コーイチとキャプテン・セレブリティが満身創痍で奮闘するも、状況は悪化の一途を辿るばかりだった。そこへ、1人のヒーローが登場する＿＿。一方、攻撃の手を止めない「傷顔の男」の前に現れたのは…！？
☆第25話先行カットをチェック！（写真12点）＞＞＞
（C）古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会
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