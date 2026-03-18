この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏がエリア制約の本質に迫る！『【不動産投資】融資が通りにくくなる前に準備せよ！投資家が知るべき最新金融機関事情を解説します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【不動産投資】融資が通りにくくなる前に準備せよ！投資家が知るべき最新金融機関事情を解説します！』では、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、高利回り物件と融資の関係に潜む構造的な課題を整理している。利回りの高い物件は郊外や地方に集中する一方、金融機関の融資エリア外となりやすく、投資判断が分断される状況が生まれている。



木村氏はこの問題を「物件から考える発想」にあると指摘する。多くの投資家は物件を先に選び、その後に融資を求める。しかし実務では、金融機関ごとの営業地域や評価基準を先に把握し、その範囲内で物件を選定する方が合理的だとする視点が示される。



背景には、2026年以降の融資環境の変化がある。金利上昇局面により低利回り物件の収支は圧迫されやすく、加えて信用金庫・信用組合に対する監督強化の影響も指摘される。結果として、従来よりも金融機関の姿勢は選別的になる可能性がある。



その中で重要となるのが、金融機関ごとの特性理解である。地銀や都市銀行は属性を重視し、信用金庫・信用組合は地域性と事業性を重視する。一方、不動産担保ローンは物件の資産性、とりわけ土地価値を軸に評価するため、築古や地方物件でも融資余地が生まれる。



さらに木村氏は、単一の手法に依存せず、複数の金融機関を組み合わせる「プランニング」の重要性に言及する。古い高利回り物件と資産性重視の融資、規模拡大と属性重視の融資を組み合わせることで、収益の積み上げとリスク分散を両立させる構造が見えてくる。



動画では、こうした戦略がどのように具体化されるのか、実務的な思考の流れが段階的に示されている。融資の可否を分ける判断軸や順序の違いがどのような差を生むのか、その全体像は本編で確認できる。