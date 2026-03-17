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イヤホン・ヘッドホン専門店「eイヤホン」がYouTubeチャンネルで「専門店スタッフが忖度なしに選ぶ『eイヤホンアワード2026』入賞・大賞製品を発表！本当にオススメしたいのはこれだ！」と題した動画を公開。2025年に発売された製品の中から、スタッフが本音で選んだ各部門の大賞を発表した。



「eイヤホンアワード」は、専門店スタッフが忖度なしに「本当に良い」と感じた製品を選ぶ特別な賞である。選考基準は価格、ブランド、人気、話題性などを一切問わず、「スタッフ自身が本当にオススメしたいかどうか」という一点に絞られている。選考は、店舗だけでなく配送やウェブ部門など裏方も含めた全スタッフによる投票から始まり、その結果を基に社内審査員が協議を重ねて大賞を決定する。



今回の対象は2025年中に発売された製品で、「完全ワイヤレスイヤホン」「ながら聴きワイヤレスイヤホン」「ワイヤレスヘッドホン」「有線イヤホン」「有線ヘッドホン」「ポータブルDAC/AMP」「据え置きDAC/AMP」「DAP（デジタルオーディオプレーヤー）」「オルタナティブ（アクセサリー類）」の9部門で選考が行われた。



動画では、各部門の入賞製品の中から大賞が発表された。



「完全ワイヤレスイヤホン部門」の大賞に輝いたのは、Victorの「WOOD master」。新開発のハイブリッドWOODドライバーや、VICTOR STUDIO監修の5つのプロフェッショナルモードを搭載するなど、高音質と多機能性が高く評価された。



「ながら聴きワイヤレスイヤホン部門」では、水月雨（MOONDROP）の「Pill ミュージックカプセル」が大賞を受賞。カプセル型の個性的なデザインが特徴で、スタッフからは「デザインが可愛い」「誰にでも合いそうな汎用性の高さ」といった声が上がった。



「ワイヤレスヘッドホン部門」は、Bowers & Wilkinsの「Px8 S2」が受賞。スタッフが「音もデザインも良すぎ」と絶賛するほどの高級感と卓越した音質が決め手となった。



「有線イヤホン部門」では、Noble Audioの「Van Gogh」が大賞に。ゴッホの絵画をモチーフにした手作業による唯一無二のデザインと、圧倒的な解像度が高く評価された。



その他、「有線ヘッドホン部門」はソニー「MDR-M1」、「ポータブルDAC/AMP部門」はQuestyle「SIGMA」、「据え置きDAC/AMP部門」はTOPPING「DX5 II」、「DAP部門」はFIIO「M21」、「オルタナティブ部門」はeイヤホン・ラボ「e-Cleaner」がそれぞれ大賞を受賞した。



発表された製品は、いずれも専門店のスタッフが自信を持って推薦する逸品ばかりである。これらの製品はeイヤホンの各店舗で試聴可能であり、自分に合ったオーディオ製品を見つけるための貴重な指標となりそうだ。