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不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が2026年の戦略を提示！『物件を持ってるだけで損！？金利上昇＆外国人投資家による大量売却で不動産投資市場がヤバいことに！』

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不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が解説する『物件を持ってるだけで損！？金利上昇＆外国人投資家による大量売却で不動産投資市場がヤバいことに！』は、2026年の不動産市場に起きている変化を冷静に読み解く内容である。



木村氏はまず、現在の不動産市場が一見すると価格上昇を続けている一方で、内部では大きな構造変化が進んでいると指摘する。インフレの継続、金利上昇への転換、そして外国人投資家の資金動向。これら複数の要因が同時に作用し、市場の前提がこれまでとは異なる局面へ移行しつつあるという見方である。



象徴的な例として挙げられるのが、都心の湾岸エリアで起きている売り出し在庫の急増だ。投資目的で購入された物件が想定ほど賃貸需要を生まず、管理費や税負担が重なり、売却へ動く投資家が増え始めているという。こうした動きが積み重なると、需給バランスは徐々に変化していく可能性がある。



さらに木村氏は、円安によって流入していた海外資金の動向にも触れる。海外の経済環境が変われば、日本の不動産を取り巻く資金の流れも変化する。価格を押し上げていた要因が弱まれば、市場の評価軸も変わり得るという視点だ。



では今後どのような投資が考えられるのか。木村氏は都心の値上がりを前提とした投資ではなく、収益性を軸にした物件選定の重要性を強調する。動画では郊外エリアの事例として、比較的高い利回りと土地価値のバランスを持つ物件の具体例が紹介される。アフタートークでは実際の購入事例も語られ、限られた資金から収益と資産を積み上げたケースのインパクトが印象に残る。



都心価格の話題が注目されがちな現在だが、木村氏の視点はむしろ市場の構造をどう読み取るかに置かれている。2026年の不動産投資を考えるうえで、何が本質なのか。その輪郭は動画の中でより具体的に語られている。