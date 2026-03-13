『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日）にアシスタントMCとして、出演中のテレビ朝日・松岡朱里（じゅり）アナウンサーの“大食い”が明らかになり、ファンから驚きの声があがっている。

テレビ朝日アナウンサーの公式Instagramが3月12日までに更新され、松岡アナは《私の元気の源は「食」です！焼肉ではいつも「大ライスください！」が口癖ですが、腹八分目に抑えたい 2026年「中ライスください」が言えるようになりたいです》とつづり、番組出演中はかけていない黒縁メガネ姿で、お椀に大きく盛られた山盛りごはんを両手で顔の前に掲げる写真を公開した。

国際基督教大学卒の松岡アナは2024年4月に入社したその日からアシスタントMCとして『モーニングショー』に出演している。

コメント欄にはファンから

《朱里ちゃん、大食い？》

《しかし、大盛ライス 凄いですね》

《何故かしら大盛ライスが似合いますね》

などと驚きの声が寄せられている。

また、その姿には

《眼鏡でまたイメージ変わりますね。似合ってる》

《左手に指輪があるけど！？》

などの驚きの声も出ている。

スポーツ紙記者が言う。

「5期先輩の斎藤ちはるアナに次いで、入社したその日から『モーニングショー』のアシスタントMCに起用され、“エース候補”として局の期待の高さがうかがえます。番組内で物おじせずに発言する様子が、従来の女子アナっぽくないと好評です。

2025年8月の放送で、便秘の話題の際には『それこそ快便の快便の快便で、1日に4回ぐらい出る。今朝も2回出ました』などとあっけらかんと話し、羽鳥アナから『そんな滑舌よく爽やかにいわれると応援したくなるね。松岡いいね』とツッコまれたことも。また、2024年4月の放送では、柴犬が砂を浴びて喜んでいる映像を見た松岡アナが『ドMですね』と答え、このときも羽鳥アナから『アナウンサー、なかなか言わないよ』とツッコまれるなど、今までにはいなかったタイプのアナウンサーです。食欲旺盛なのが、分かるような気がします」

松岡アナの番組内での発言と、SNSで見せてくれる“素顔”に注目が集まりそうだ。