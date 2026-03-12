駅と高速道路の「スマートIC」が直結

JR東海は2026年3月11日、「中央新幹線山梨県駅（仮称）」の安全祈願・起工式を建設予定地で開き、駅の完成イメージを公開しました。これにより、リニア中央新幹線の品川〜名古屋間の全駅が着工しました。

【内観イメージ】これがリニア山梨県駅の内部です

リニア山梨県駅は、JR甲府駅から南に約7kmほど離れた単独駅となります。最寄り駅はJR身延線の小井川駅ですが、そこから約3kmほど離れています。

建設予定地は中央自動車道と新山梨環状道路に挟まれた場所で、周辺には山梨県産業技術センターや産業展示交流館「アイメッセ山梨」、NECの事業所などがあります。

駅の北側に中央自動車道のスマートインターチェンジ（SIC）が設けられるため、自動車でのアクセスは良好です。国内で初めて新幹線駅と高速道路の「スマートIC」が直結する非常に珍しい駅となります。

駅はホーム2面、線路4線の高架構造。延長約1200m、最大高さ約32mにおよぶ巨大な構造物となる予定です。施工は名工建設・鉄建建設・早野組のJV（共同企業体）が担当します。

改札は2階部分に設けられ、2階部分は災害時の最大浸水想定ラインより上に整備して垂直避難を可能とする計画です。駅北側には交通広場や先述のスマートIC、駐車場が配置される見込み。駅南側エリアは賑わいを創出する官民連携ゾーンとなり、今後開発に向けた検討が進む見通しです。

また、リニア山梨県駅と富士山を結ぶゴムタイヤ式の「富士トラム」の発着も想定されており、今後は交通結節点となることが期待されています。

将来は「富士登山の玄関口」に

安全祈願・起工式には、JR東海の丹羽俊介社長や山梨県の長崎幸太郎知事、甲府市の樋口雄一市長、中央市の望月智市長、名工建設の松野篤二社長ら関係者102人が参加。丹羽社長と松野社長が鍬入れを行い、工事の安全を祈願しました。



「中央新幹線山梨県駅（仮称）」の安全祈願の様子（乗りものニュース編集部撮影）



起工式でJR東海の丹羽社長は、リニア中央新幹線の意義について「日本の大動脈輸送を二重系化すると同時に、経済の活性化に大きく貢献することが期待される」と述べ、「駅周辺整備と調整を図りつつ、工事の安全や環境の保全、地域との連携を重視して工事を進めていく」と挨拶しました。

長崎知事は「山梨県駅のポテンシャルを最大限に引き出すために不可欠となる、十分な停車本数の確保を実現したい。富士トラムの導入に向けた検討を進め、リニア山梨県駅と富士山を直結させて富士登山の玄関口として位置づけていきたい」と力を込めました。

ちなみに、リニア中央新幹線の山梨県内の区間は延長83.4km。そのうちトンネルが56.3kmを占め、地上部（明かり区間）は27.1kmです。県内には「山梨県駅（仮称）」のほか、変電所3か所、保守基地3か所、非常口9か所が設けられる予定となっています。