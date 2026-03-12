【コジコジ】モスバーガーと初のコラボ！ 描き下ろしイラストのグッズ登場
『コジコジ』がモスバーガーと初のコラボレーション。2026年3月18日（水）から全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）にて、お子さん向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットに、コラボレーションしたおまけが登場する。
＞＞＞おまけやワイワイセットをチェック！（写真7点）
さくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の「コジコジ」。アニメ放送から２０年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めています。
今回のコラボレーションでは、コジコジや仲間たちが思い思いにハンバーガーやドリンクを楽しむ描きおろしイラストが、お子さん向けセットなどのおまけや、店内飲食の際にご提供するトレーマット※に登場します。 ※「モスバーガー＆カフェ」を含む一部店舗ではトレーマットの使用はありません。また、無くなり次第終了します。
コラボのおまけは、ぬりえシートに色のついた透明なシールを貼って楽しめる「コジコジとぺたぺたシールぬりえ」、描きおろしイラストを使用したシールが入った「コジコジのシールいりかんケース」、冷蔵庫などに貼りつけて楽しめる「コジコジのおしゃべりマグネット」、そして『モスチキンのマネをするコジコジ』をデザインした「コジコジのモスチキンふせん」の4種類です。対象のお子様向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットのご購入で、お好きなおまけを1つお選びいただけます。
モスバーガーで『コジコジ』の世界を楽しもう。
（C） さくらももこ
