ハリルホジッチ監督はクラブには7年ぶりの復帰

フランス1部ナントは現地時間3月10日、元日本代表監督のバヒド・ハリルホジッチ氏が新監督に就任すると発表した。

現場復帰はモロッコ代表を退任した2022年8月以来約4年ぶりとなる。

ナントは現在リーグ・アンで18チーム中17位と降格圏に低迷。そうしたなかで、アハメド・カンタリ監督の解任と同時に、今季終了までの契約でハリルホジッチ監督の就任を発表した。

73歳の指揮官は2015年から18年まで日本代表を指揮。チームをロシア・ワールドカップ（W杯）出場に導いたが、本大会を前に解任された。さらに2019年8月からモロッコ代表を率いてカタールW杯出場を決めたが、またも本大会を前に退任となっていた。

現役時代はナントでもプレー。リーグ戦では163試合に出場し、93得点を記録した。監督としても18年10月から2019年8月まで指揮。それ以来、約7年ぶりの復帰となる。

ナントの公式Xでハリルホジッチ監督の復帰が伝えられると、ファンからは「ハリル復帰マジ熱い！」「なんやかんや欧州から声かかる人だし凄い」「アツい たて直してくれ」「お帰りなさい」といった声が寄せられた。降格危機に直面している古巣を救うことができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）