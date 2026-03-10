これ“あなたに興味ゼロ”ということ。「見切り時」と判断すべき男性の態度
男性が見せる言動には、あなたに対する本音が隠されているもの。そこで今回は、男性が“あなたに興味ゼロ”の時に見せる典型的な態度を紹介します。これが見られたら「見切り時」かも知れません。
「好きな人（彼女）がいる」と率直に伝えてくる
「実は好きな人がいて…」「付き合ってる人がいるんだ」という言葉を彼から聞いたことはありませんか？これは男性が使う最も明確な「距離を置きたい」サインです。実際に好きな人や彼女がいなくても、あなたからの好意を受け止められないと感じた男性は、こうした「逃げ言葉」を使うことがあります。
連絡の温度感が明らかに低い
男性は好きな女性のLINEには即レスするもの。「今忙しいから」と言い訳しても、好きな人からのメッセージなら、トイレ休憩の数分の間でも返信するでしょう。あなたへの返信が常に数時間〜数日かかるなら、それは優先順位が低いというメッセージなのです。
２人きりになるのを徹底的に避ける
「今度カフェ行かない？」と誘ったとき、「〇〇も誘おうよ」「みんなで行こうよ」と必ず誰かを巻き込もうとする男性。これは単独デートと受け取られたくない心理の表れです。あるいは「急に仕事が入った」「体調崩した」とドタキャンを繰り返すケースも。これは２人きりの時間を作りたくないという意思表示でしょう。
片思いの段階で相手の気持ちを見極めることは、自分の時間と感情を守るために大切なこと。今回紹介した態度を何度もされるようなら、その恋から卒業するタイミングかも知れませんよ。
