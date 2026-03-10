【&honey マトメイク】サンリオ「クロミ」限定デザイン、数量限定で登場！
ヴィークレアは3月2日、「&honey（アンドハニー） マトメイク スティック ミラクルホールド4.0」よりスギ薬局グループ限定で、サンリオのキャラクラー 「クロミ」 デザインを数量限定発売しました。
ジェル状のマスカラタイプで、手を汚さず崩れた前髪を簡単に整え長時間キープすることができます。
“クロミの秘密の果実の香り”は、爽やかでフルーティな香りが楽しめます。
■&honey史上最強のキープ力※1 前髪特化ヘアスティック
ジェル状のサッとなじむ処方で、狙った部分を瞬時にしっかりスタイリング
お出かけ前や外出時など、気になる髪の乱れを手軽にセットし、きれいなまとめ髪を長時間キープ。前髪・アホ毛※2・おくれ毛を、抑えたい方向にブラシでとかしてなじませることで、簡単にスタイリングできます。
おくれ毛までしっかりキープでき、お出かけ先でもきれいなシルエットを長時間持続。
※1 同社既存品比（&honey マトメイクスティックシリーズ比）
※2 頭頂部から跳ね出てきてしまう短い毛
■商品概要
発売日：2026年3月2日
商品名：&honey マトメイク スティック ミラクルホールド4.0/クロミ
内容量：9g
価格：1,078円
