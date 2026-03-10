高性能な横開き型フォルダブルスマホ「OPPO Find N6」のグローバル向け発表会が日本時間3月17日20時から開催！日本での発売にも期待
OPPO Mobile Telecommunicationsは9日（現地時間）、同社が展開する「OPPO」ブランドにおける横開き型フォルダブルスマートフォン（スマホ）「OPPO Find N」シリーズの次期モデル「OPPO Find N6」のグローバル向け発表会「OPPO Find N6 Global Launch」（ https://www.oppo.com/en/events/find-n6-launch/ ）を現地時間（CST）の2026年3月17日（火）19：00から開催するとお知らせしています。発表会はオンラインでも行われ、日本時間（JST）では同日20：00から。
OPPO Find N6は内側に折り畳める大画面なメインディスプレイを搭載してタブレットのような大画面で使え、外側の片面に折りたたんだ状態で使うカバーディスプレイを搭載して通常のスマホのように使える横開き型のフォルダブルスマホで、日本ではフォルダブルスマホで高いシェアを誇るSamsung Electronicsの「Galaxy Z Fold7」や高性能ながらも価格が抑えられたZTEの「nubia Fold」などと同じコンセプトとなっています。
またGalaxy Z Fold7やnubia Foldがチップセット（SoC）にQuacomm製の前世代のハイエンド向け「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」を搭載していますが、OPPO Find N6はQuacomm製のハイエンド向け「Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform」を搭載した初のフォルダブルスマホになるとされており、リアカメラのメインとなる広角カメラに2億画素イメージセンサーを採用し、日本でも販売されているフラッグシップスマホ「OPPO Find X9」と同様にスウェーデンのカメラメーカー「Hasselblad」と協業して開発したカメラシステムを搭載しています。
またリアカメラは他にも約5000万画素CMOSの超広角カメラと望遠カメラを搭載したトリプル構成で、さらに約200万画素CMOSのマルチスペクトルセンサーも搭載され、ホワイトバランスの最適化や色再現性の向上などが行われ、特に人の肌の色が改善するとされています。一方、フロントカメラはメインディスプレイ側およびカバーディスプレイ側にそれぞれ約2000万画素CMOSのセルフィーカメラが搭載されるとのこと。さらに本体はチタン製でカラーバリエーションがTitaniumおよびDeep Black、Golden Orangeの3色展開となるとされています。
画面はメインディスプレイが約8.12インチQXGA+（2480×2248ドット）AMOLED（有機EL）ディスプレイ（約412ppi）、カバーディスプレイが約6.62インチFHD+（1140×2616ドット）AMOLED（有機EL）ディスプレイ（約431ppi）と、OPPO Find N5と変わりませんが、引き続いて非常に薄いボディーながらもバッテリー容量はOPPO Find X5の5600mAhから6000mAhに大容量化しているとされ、急速充電「SUPERVOOC」や急速ワイヤレス充電「AIRVOOC」、側面指紋認証、顔認証、防水（IPX8・IPX9）、衛星通信などに対応しており、新たに「AIスタイラスペン」に対応しているとのことです。
