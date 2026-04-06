フィギュアスケート男子で２０２５―２６年シーズンで?最も稼いだ?選手が明らかになった。ロシアメディア「スポーツエクスプレス」は「メニクは２５―２６年シーズンにマリニンの収入を上回った。世界のどのフィギュアスケーターよりも多くの賞金を獲得した」と報道。同メディアはフィギュアスケート大会で獲得した賞金額を計算し、ミラノ・コルティナ五輪にロシアから個人の中立選手（ＡＩＮ）として出場した男子エースのピョ