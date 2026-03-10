the GazettE、ギタリスト・葵の除名を発表 一方的なバンド活動の放棄・妨害行為…度重なる背信行為を指摘「到底看過できない事態」
【モデルプレス＝2026/03/10】ロックバンド・the GazettEが10日、公式サイトを更新。同バンドにてギターを担当した葵（46）を除名すると発表した。
【写真】存続の危機に直面していた人気ロックバンド「精神的に深く追い詰められ」
同サイトでは「この度、我々 the GazettEは、ギタリスト葵を除名し、今後袂を分かつ決断をいたしました」と報告し「新たな活動をお待ちいただいていた皆様に、このような突然のご報告となり、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。理由について「葵による一方的なバンド活動の放棄と既に決まっていたリリースやツアーに対する活動の妨害行為、それに伴う度重なる背信行為にあります」と記した。
続けて「我々がthe GazettEを存続させるべく、再三にわたり直接の対話を求めましたが、全て拒絶され、代理人を通さなければ連絡すら取れない状況が続きました」「そのような中で日頃行うべき業務が放棄されただけでなく、ファンの皆様との信用問題に関わることでもあるライブへの出演を一時拒否するような言動や、不当かつ高額な金銭の要求が繰り返されました。さらに、事実とは異なる情報が外部に一方的に配信され、故人であるメンバーに関わる大切な事柄までもが不適切に扱われるなど、守秘義務にも反する到底看過できない事態となりました」とつづった。
そして「the GazettE存続の危機に直面し、メンバー、スタッフ共に精神的に深く追い詰められ、これ以上共に同じ想いを抱き、同じステージに立つことは困難であると判断するに至りました」と経緯を伝え「今後の活動に関しましては、これからも歩みを止めることなく継続していく所存です。また、予定しておりましたリリース等につきましては一度見直しを行い、詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします」「我々は今後も、the GazettEを愛してくださる皆様に音楽を届け続けるため、命懸けで活動を守り抜いてまいります。どうか、これまでと変わらぬご声援をいただけますと幸いです」と呼びかけている。
the GazettEは、2002年に結成されたロックバンド。RUKI、麗、葵、戒、REITAさんの5人で活動していたが、2024年4月にREITAさんが死去。その後、彼を含めた5人での活動継続を発表していた。迫力のあるパフォーマンスやの独自の世界観が話題を呼び、2006年には初の日本武道館公演、2010年には東京ドーム公演を敢行。2011年以降は多ジャンル参加の大型フェスにも積極的に参加し、2013年には自身初のワールドツアー行う武道館・東京ドーム公演、海外ツアーも成功させている。（modelpress編集部）
◆the GazettE、ギタリスト・葵の除名を発表
◆the GazettE、2002年に結成
