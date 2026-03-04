劇団ひとり、娘の卒園式に行ったつもりが…まさかの勘違い「よくよく考えたら…」

3月3日放送のTBS系『バナナサンド』に出演した劇団ひとりが、娘の卒園式での失敗エピソードを語った。

番組で卒業式にまつわるエピソードを聞かれると、劇団ひとりは、「以前、娘の卒園式に行きまして」と切り出し、「卒園生の名前が呼ばれて、みんなこう1人ずつ登壇するんです。でも、なかなか自分の娘が出てこないんですよね」と振り返った。

続けて、「まだかな〜って思ったら、最終的に、僕の娘出てこなかったんです」「一体何が起きたの！？と思って、よくよく考えたら、僕の娘、卒園1年先だったんです」と明かして周囲を驚かせた。

その上で、「正装して行っちゃったの」「奥さんも勘違い。でも奥さん仕事で来れなかったんです。『俺代わりに1人で行ってくるよ』つって」「（奥さんも）間違えてたんです。早生まれとかそういうので、ごっちゃになっちゃって」「先生もみんなよそよそしくて」といい、「『間違えました』って帰るのも恥ずかしいから『めでたいんで自分も祝いたいです！おめでとう！』って」と、その後の顛末についても話していた。