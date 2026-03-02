2月26日発売の『女性セブン』で、Snow Manの宮舘涼太の“お泊まり愛”が報じられた。

【写真】キレイめギャルとゴルフデートを満喫、テーブルを囲む室龍太

「お相手は、日本テレビアナウンサーの黒田みゆさんとのことです。このスクープは、事前に“超ド級国民的アイドルM・Rの初ロマンス”と予告されており、宮舘さんと同じイニシャルのアイドルの名前が挙がる予想合戦がネット上で盛り上がっていました」（スポーツ紙記者、以下同）

Snow Manの目黒蓮などの名前が飛び交う中“大穴”として浮上していたのが室龍太だった。

「室さんは、2003年に旧ジャニーズ事務所に入所。関西Jr.として『Veteran』などのグループで活動した後、2021年にJr.を卒業。現在はSTARTO ENTERTAINMENT所属の俳優として、舞台を中心に活躍しています」

現在、室は「ふぉ〜ゆ〜」の辰巳雄大とWキャストで出演している舞台の真っ最中で、3月8日まで連日、公演が続いている。

そんな中、2月下旬に関東近郊のゴルフ場で、室の姿を目撃!

「この日は、160人ほどが参加するオープンコンペが開催されていました。数人ずつのグループでラウンドを回るのですが、その参加者の中に室さんがいたんです」（居合わせた男性客）

Snow Man向井康二ともゴルフ仲間

室は、STARTO社きってのゴルフ好きとしても知られている。

「ゴルフ歴は5年ほどだそうです。同じく関西出身のSnow Manの向井康二さんとWEST．の濱田崇裕さんのゴルフYouTubeにも、たびたび出演して、その腕前を披露しています。2024年時点でのベストスコアは83とのことなので、かなりのセンスの持ち主なのでしょう」（アイドル誌ライター）

春のような暖かさのゴルフ日和に、舞台期間中の息抜きをしていた室。

「向井さんたちのYouTubeでも着ていたスヌーピーのウエア姿でした。4人でラウンドしており、室さんと同い年くらいの男性と、きれいめギャル2人と一緒でした。仲がよさそうで、まるでダブルデートのようでした」（前出・居合わせた男性客、以下同）

休憩の際には、4人でビールやメロンフロートなどを味わっていたという。“ギャル連れ”でリラックスして挑んだコンペの結果はというと、

「なんと、室さんが優勝でした（笑）。お菓子メーカーの冠大会だったので、優勝賞品として大量のお菓子を受け取って、うれしそうにしていましたよ」

ゴルフの実力は“ベテラン級”みたい!