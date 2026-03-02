髪も気分もふんわり整う！サンリオ人気キャラクターの限定ヘアケアブラシが登場


「コンパクトスタイラー」の日本限定デザインが登場！

朝の身支度や外出先でのメイク直し。髪がさっと整うだけで、その日の気分まで少し前向きになるものです。そんな日常に寄り添うアイテムに、思わずときめく限定デザインが加わりました。

イギリス生まれのヘアケアブラシ「TANGLE TEEZER(タングルティーザー)」から、持ち歩きに便利な「コンパクトスタイラー」の日本限定デザインが登場です。今回はサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」とのコラボレーションです。

■日本限定！お花畑デザインが新登場

今回のテーマは「フラワーパーティー」。2025年サンリオキャラクター大賞トップ5にランクインしたキャラクターのなかから、「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」の3キャラクターが選ばれました。それぞれの個性を活かしながら、お花畑を舞台にしたやわらかな世界観に仕上げられています。

なかでも注目したいのが、2026年に30周年を迎えた「ポムポムプリン」との初コラボレーションです。アニバーサリーイヤーにふさわしい特別な展開となり、ファンにとっても見逃せないラインナップになっています。

■人気キャラクターが描かれた特別パッケージ

デザインだけでなく、パッケージにもこだわりが光ります。各キャラクターが描かれた特別仕様のボックスは、そのままギフトにしたくなる華やかさ。開封後も思わず飾っておきたくなるかわいらしさを兼ね備えています。

特別仕様のパッケージ


■商品情報

■コンパクトスタイラー ポムポムプリン／フラワーパーティー

ポムポムプリンがお花畑におでかけしている、陽だまりのようなやさしい世界観が広がります。

コンパクトスタイラー ポムポムプリン／フラワーパーティー


■コンパクトスタイラー シナモロール／フラワーパーティー

お花に囲まれたシナモロールが、夢いっぱいのひとときを描きます。

コンパクトスタイラー シナモロール／フラワーパーティー


■コンパクトスタイラー クロミ／フラワーパーティー

お花に口づけするクロミが、少しいたずらっぽい表情で大人かわいい魅力を添えます。

コンパクトスタイラー クロミ／フラワーパーティー


この限定デザインのコンパクトスタイラーは、タングルティーザー日本公式オンラインストアおよび全国のバラエティショップほかで販売中。価格は各3690円(税込)です。

■コンパクトスタイラーとは

コンパクトスタイラーは、手のひらに収まるサイズ感が特徴。外出先でもさっと髪を整えられ、ブラシ部分には保護カバー付き。バッグに入れてもブラシが折れ曲がりにくく、安心して持ち運べます。さらに、好きな文字を印字できる名入れコンパクトスタイラーも展開中です。

持ち歩きに便利なコンパクトサイズの「コンパクトスタイラー」


好きな文字を印字できる、「お名入れコンパクトスタイラー」も展開中


■タングルティーザーとは

タングルティーザーは、髪に無理な負荷をかけにくい設計で、絡まりをやさしく解きほぐすヘアケアブラシです。日本とUKで特許を取得した長短2段構造のブラシ配列と、米国デュポン社が開発した特殊素材を採用。ブラッシングによる摩擦やダメージを最小限に抑え、なめらかで艶やかな髪へと導きます。

細く絡まりやすい髪やダメージが気になる髪、ぬれた髪にも使いやすく、子どもから高齢のかたまで幅広い世代に支持されています。2012年に日本へ上陸し、2024年には国内累計販売数1000万個を突破しました。

日常のなかに、少しだけときめきを添えてくれる限定デザイン。バッグのなかにお気に入りがあるだけで、忙しい毎日も前向きに整えていけそうです。特別仕様のパッケージは、そのままギフトにしたくなる華やかさ。ぜひ、店頭やオンラインでチェックしてみてくださいね。

(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663693

文＝今田香