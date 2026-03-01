この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「もちもぐチャンネル」が「【USJ】本当は教えたくない！カバンの中身&最新食べ歩き2選」を公開しました。今回は、冬のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を楽しむためのリアルな持ち物と、パークで味わえる最新の食べ歩きフードを紹介しています。



動画では、出演者のもちもぐさんとほっぺさんがそれぞれのカバンの中身を披露しました。もちもぐさんは「ただただ楽しみに行ってる人の中身」として、娯楽要素の強いアイテムを中心に紹介。

コンパクトな財布や「バイオハザード」のパスケースに加え、待ち時間（地蔵）用に便利な折りたたみ椅子「PATATTO180」や、3COINSのレジャーシートなど、実用的ながらも楽しさを重視したラインナップです。特に「肩乗せリッカーちゃん」や「ハミクマ」のティッシュケースなど、パークの雰囲気を盛り上げるキャラクターグッズも欠かせません。



一方、撮影を担当するほっぺさんは「カメラとかガジェット多め」な装備を紹介。ユニクロの「ファンクショナルバックパック」に、FUJIFILMのミラーレス一眼や「Insta360 GO3」「DJI Osmo Pocket3」といった動画撮影用の機材を機能的に収納しています。また、スマホには「MOFT」のスタンドを装着し、無印良品のトラベルバッグハンガーや「Dr.Beckmann」のシミ抜きペンなど、いざという時のトラブルに対応できる便利グッズも常備している点が特徴です。



動画の後半ではパークへ移動し、注目のグルメを堪能。

復活した「ドルチェ・チュリトス ～ティラミス～」には「うんま！ダイスキ」と満面の笑みを見せ、濃厚なチーズが特徴の「メルティチーズドッグ」も実食。「口で卵育ててる魚おるやん」と独特な表現でその食感を伝えつつ、満足度の高さを語りました。



冬のパークを快適に過ごすための工夫や、ガジェット選びのヒントが詰まった本動画。次回のUSJ訪問に向けた準備の参考にしてみてはいかがでしょうか。