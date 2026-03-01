体脂肪を抑えるダイエット向きのお酒とは！？【体脂肪の話】

ダイエット向きのお酒とは！？

動物実験で体脂肪を抑える効果も

適量であれば飲酒は決して悪いことではありません。むしろお酒の種類によっては、ダイエットにプラスに働くものもあるのです。なかでもここ数年、とくにその効果が注目されているのが赤ワインです。

赤ワインはアルコールの中でもカロリーが低く、醸造酒の中では糖質の含有量も少ないのが特徴。また、赤ワインに多く含まれる植物成分のポリフェノールには、内臓脂肪の蓄積を抑える効果があるという研究結果も多く報告されているのです。お酒は大好きだけど体脂肪も気になる、という方にとっては夢のような話です。

ただし、飲み過ぎは絶対ダメ。いくらポリフェノールが体脂肪を抑えるといってもゼロになるわけではなく、アルコール分解時には飲酒量に比例して中性脂肪が合成されてしまうからです。お酒を飲みたくなったら赤ワイン、飲んでも適量(グラス2杯程度)と心がけましょう。

なお、ポリフェノールはお酒以外の食べ物でも摂ることができます。赤ワインの原料であるブドウはもちろん、ブルーベリーや緑茶、コーヒー、カカオ含有率の高いチョコレートなどにも含まれています。こうした食品をうまく活用することもオススメします。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 体脂肪の話』著：土田隆