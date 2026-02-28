フジテレビ系「めざましテレビ」

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が27日、フジテレビ系の情報番組「めざましテレビ」に生出演した。木原が三浦とケンカした時にどう仲直りをするか明かすと、ネット上からは「可愛すぎて頭を抱えました」と、微笑ましい声が上がった。

番組の質問コーナーで、ケンカや言い争いについて聞かれると三浦は「あります。本当にちっちゃな、『これゴミ捨てといてよ』みたいな」と回答。木原も「どっちが練習用の音楽をかける、かけないで、本当にケンカになったりします」と明かした。

さらに、木原は仲直りの方法について聞かれると「必殺技は…」と切り出した。「普段お菓子をコントロールしてるんですけど、スーパーで売ってる焼きたてのチョコレートチップクッキーを買ってくると、りくちゃんの機嫌は直ります」。これにはスタジオから笑いが漏れた。さらに、三浦も「ケンカしている最中は、『クッキー来るかな』って思ってます」と本音を打ち明けると、大きな笑いが起きた。

ネット上の視聴者も2人のやり取りにほっこりした様子。「ケンカしてもチョコレートチップクッキーで機嫌直るの可愛すぎた。微笑ましい」「可愛すぎて頭を抱えました」「かわいすぎるよ、りくりゅう！」「なにこのほっこりエピソード」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）