¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¡¢¿·¶Ê¡Ö²¿¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡ØÉ´µ´Ìë¹Ô¾¶¡Ù¼çÂê²Î¤Ë·èÄê
¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¤¬¡¢4·î7Æü¤è¤êtvk¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡ØÉ´µ´Ìë¹Ô¾¶¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë¿·¶Ê¡Ö²¿¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Nemuki+¡Ê¥Í¥à¥¥×¥é¥¹¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎX¤Ë¤Æ¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸¶ºî¤Ïº£»Ô»Ò¤Ë¤è¤ë¥Û¥é¡¼Ì¡²è¡ØÉ´µ´Ìë¹Ô¾¶¡Ù¡£¶¯¤¤Îî´¶¤ò»ý¤Ä¼ç¿Í¸ø¡¦ÈÓÅèÎ§¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÅËâ¤ÈÁø¶ø¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉñÂæ²½¤äTV¥É¥é¥Þ²½¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4·î7Æü¤Ë¤ÏÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÇ¿·32´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
±ÇÁü²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÂè1´¬¼ýÏ¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÖÌÜ±£¤·µ´¡×¡£¸¶ºî¤Î³¨¤ò¥Ç¡¼¥¿²½¤·¤ÆºÌ¿§¤·¡¢Æ°¤¤ä¥»¥ê¥Õ¡¢¸ú²Ì²»¤ò²Ã¤¨¤ë¼êË¡¤Ç¡¢¸¶ºî¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê²èÉ÷¤ä¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼çÂê²Î¡Ö²¿¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ï¡¢¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«¿È½é¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢ÏÂ³Ú´ï¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¸¶ºî¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÍ¥¤·¤¯¤â¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë²»¤ÇºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£²Î»ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤¹¤ë¡×¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î²¿¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ä°¤¯¼Ô¤Ë²¹¤«¤¯´ó¤êÅº¤¦°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡¢ÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
◾️¡ÖÉ´µ´Ìë¹Ô¾¶¡×¥Æ¥£¥¶¡¼PV
¢§X¡ÊNemuki+¡Ê¥Í¥à¥¥×¥é¥¹¡ËÊÔ½¸Éô¡Ë
@comic_nemuki
https://x.com/comic_nemuki/status/2027307739157033415?s=20
◾️3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍý¶þ¤ÇÏÃ¤¹·¯¤È¡¢´¶¾ðÏÀ¤ÎËÍ¡Ù
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¹ØÆþ¡§https://www.yangskinny.com/discography/detail/6102/
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ× [CD+DVD] VIZL-2497¡¡ÀÇÈ´²Á³Ê¡§ \6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÄÌ¾ïÈ×[CD] VICL-66117 ÀÇÈ´²Á³Ê¡§\3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¥»¥Ã¥È[CD + DVD + GOODS] ÀÇÈ´²Á³Ê¡§ \8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://jvcmusic.lnk.to/ys_3rdAL_CD_ALL
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ó¤â¹Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×¤òÆ±º¤·¤¿VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡£
¢¨ËÜ¥»¥Ã¥È¤ÏVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢È¯ÇäÆüÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢Í½Ìó¡¦ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¤ªÆÏ¤±¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍÅÔ¹ç¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦¸ò´¹¡¦ÊÖÉÊ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
[CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
1.stay with me
2.¤ë¤Ã¤»¤§½÷
3ËÜ²»
4°¤¤¿Í
5.»°ÃãÊª¸ì
6.¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹
7.´ØÇòÀë¸À
8.¤Á¤ã¤ó¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢µö¤·¤Æ
[½é²ó¸ÂÄêÈ×ÉÕÂ°DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
¡¦¡ÖÏ·¤¤¤Æ¤â¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¥Ä¥¢¡¼ vol.6 Live at Zepp Haneda (TOKYO) 2025.07.18¡×
¡ÊÌó104Ê¬¼ýÏ¿Í½Äê¡Ë
¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Õ¥£¥ë¥à
¡ØÀ¤³¦¤¬ËÍ¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ù¡Ê73Ê¬¼ýÏ¿¡Ë
¢§ÆÃÅµÆâÍÆ¡
¡¦³Æ¥Á¥§¡¼¥ó¶¦ÄÌÆÃÅµ¡§¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢Á´¿È¤Ë¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ vol.5¡×¡Ê4¼ï¡¿¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¥Á¥§¡¼¥ó¡¦Å¹ÊÞ¡§
TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ / TOWER RECORDS ONLINE / HMVÁ´¹ñ³ÆÅ¹ / HMV&BOOKS online
TSUTAYAÁ´¹ñ³ÆÅ¹/TSUTAYA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° / ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ / VICTOR ONLINE STORE
¢§ÆÃÅµÆâÍÆ¢
¥á¥¬¥¸¥ã¥±
[ÂÐ¾Ý¥Á¥§¡¼¥ó¡¦Å¹ÊÞ]
Amazon.co.jp
¢¨Áá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤ÎÊý¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµ³ÆÆÃÅµ¤Ë¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï½ç¼¡ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¡¢ÆÃÅµ¤Î¼è°·¤¤¤¬Ìµ¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Î¼Â¤ËÆþ¼ê¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¾©¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◾️¡ã¥ä¥ó¥¹¥¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼Á´¹ñ³ô¼çÁí²ñ¡ä
2026Ç¯
6·î3Æü¡Ê¿å¡ËÊ¡²¬¡¦ LIVE HOUSE Queblick¡¡¡¡³«¾ì:18:30¡¡³«±é¡§19:00¡¡Info: 0570-09-2424
6·î5Æü¡Ê¶â¡ËÌ¾¸Å²°¡¦¿·±É¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é ³«¾ì:18:30¡¡³«±é¡§19:00¡¡Info: 052-320-9100
6·î9Æü¡Ê²Ð¡ËÂçºå¡¦Live House Anima ³«¾ì:18:30¡¡³«±é:19:00¡¡ Info: 06-6882-1224
6·î21Æü¡ÊÆü¡Ë»¥ËÚ¡¦»¥ËÚ¶á¾¾ ³«¾ì:17 :30¡¡³«±é¡§18:00¡¡¡¡Info:011-261-5569
6·î28Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦¿·½ÉMarble ³«¾ì:15 :30¡¡³«±é¡§16:00¡¡https://shinjuku-marble.com/contact/
6·î28Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦¿·½ÉMarble ³«¾ì:18 :30¡¡³«±é¡§19:00 https://shinjuku-marble.com/contact/
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§Á°Çä 4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° / À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤/ Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä / ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×
¡ãÀè¹Ô¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ä
¼õÉÕ´ü´Ö¡§¡Á3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï²ñ°÷¤Î¤ß¡¢²ñ°÷Æ±»Î¤Ç2Ëç¤Þ¤Ç¹ØÆþ²Ä¡£Èó²ñ°÷¤Ï¹ØÆþÉÔ²Ä¡£È¯·ô³«»Ï¤Ï¸ø±é1½µ´ÖÁ°¡£ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¡£
