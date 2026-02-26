「ガチなやつやん」…バッテリィズ寺家、曾祖父が“すごい人”だった 忍者研究家で自宅から“エグいもの”発見
お笑いコンビ・バッテリィズ（エース、寺家）が、26日放送のTBS系『櫻井・有吉THE夜会』家のお悩み解決SP！（後9：40）に出演し、寺家の曾祖父が「すごい人」だったと紹介された。
【動画】バッテリィズ寺家の実家を片付け…「ガチなやつ」出てくる
番組では、寺家の三重県津市の実家を大掃除し、不用品がいくらになるのかをロケ。寺家の実家は「じけ洋装店」で2年前に閉店。生地、糸、ミシンなどが大量に残っていた。
さらに、エースが「エグいものがありました！」と何かを発見。それは「忍者グッズ」だった。実は、寺家の曾祖父は忍者研究家、甲賀流忍術屋敷を発見した人物。寺家は「初めて回転する扉を見つけた人なんですよ」と明かした。
「ちょっと待って、ガチなやつやん」とマキビシや忍術書、ろうそく立てなど6点が見つかった。
これにはスタジオもびっくりで、櫻井翔も「おじいさん、すごいですね」と驚くばかり。寺家は「僕も大人になるまで知らなかった」と言い、「巻物とかも全部発見した人」だと付け加えた。その後、鑑定結果も明かされた。
【動画】バッテリィズ寺家の実家を片付け…「ガチなやつ」出てくる
番組では、寺家の三重県津市の実家を大掃除し、不用品がいくらになるのかをロケ。寺家の実家は「じけ洋装店」で2年前に閉店。生地、糸、ミシンなどが大量に残っていた。
さらに、エースが「エグいものがありました！」と何かを発見。それは「忍者グッズ」だった。実は、寺家の曾祖父は忍者研究家、甲賀流忍術屋敷を発見した人物。寺家は「初めて回転する扉を見つけた人なんですよ」と明かした。
「ちょっと待って、ガチなやつやん」とマキビシや忍術書、ろうそく立てなど6点が見つかった。
これにはスタジオもびっくりで、櫻井翔も「おじいさん、すごいですね」と驚くばかり。寺家は「僕も大人になるまで知らなかった」と言い、「巻物とかも全部発見した人」だと付け加えた。その後、鑑定結果も明かされた。