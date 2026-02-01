成田空港・茨城空港から宿まで専用車で直行できる、移動負担を抑えた温泉プランが登場しました。

筑波山中腹のホテル一望が、訪日客と遠方からの旅行者向けに空港送迎付き宿泊プランの販売を開始しました。

到着後はすき焼きと天婦羅の和食会席、畳客室、温泉という王道の日本旅館体験をまとめて楽しめる内容です。

販売条件：1日1組限定／平日のみ料金：大人 55,150円（税込、1泊2食・1名）予約締切：宿泊日の20日前までキャンセル料：予約成立時50％／宿泊7日前から100％

ホテル一望は、筑波山と関東平野を眺望できる温泉宿です。

同館は筑波山神社に近い立地で、筑波エリアを巡る旅の拠点として使いやすいポジションにあります。

今回のプランは、空港から宿までの二次交通を一本化し、長距離移動後でも滞在をスムーズに始められる設計です。

空港専用車送迎で移動の迷いを減らす導線設計

地方温泉地への旅行で負担になりやすいのが、空港到着後の乗り換え動線です。

このプランでは空港から宿までを専用車でつなぐため、荷物が多い旅程でも移動計画を組み立てやすくなります。

予約確定後にフライト情報を共有する流れなので、到着時刻に合わせた受け入れがしやすい運用です。

長旅直後のストレスを抑える送迎対応です！

すき焼き会席と畳客室で味わう温泉宿の王道体験

メイン料理は、割り下の照りをまとった牛肉と揚げたて天婦羅を組み合わせた和食会席です。

画像でも、しいたけや青菜、豆腐とともに煮立つすき焼きの湯気が強く伝わり、出来たてを食べる臨場感が際立ちます。

客室は畳の和室なので、靴を脱いで過ごす日本旅館らしい休息時間を取りやすい構成です。

温泉と食事を同じ宿内で完結できる滞在設計です。

予約前に押さえたい料金条件と利用ルール

子供料金：大人料金の70％幼児料金：大人料金の50％決済方法：オンライン決済のみ

1日1組限定のため、日程が決まった段階で早めに空き状況を確認するのが安心です。

予約成立時点からキャンセル料が発生するため、フライト確定後の予約が向いています。

送迎はフライト情報を前提に手配されるため、便名と到着予定時刻を正確に共有することが大切です。

条件を整理しておくと当日の移動とチェックインがよりスムーズになります☆

春の筑波山滞在を広げる季節イベント情報

開催中 イベント ：第53回 筑波山梅まつり関連宿泊商品：梅まつり満喫プラン（期間限定）

春の筑波山では梅まつりが開催され、温泉滞在とあわせて季節の景色を楽しみやすい時期に入っています。

送迎付きプランで移動負担を抑えながら、食事・温泉・周辺散策を一つの旅程にまとめやすい点も魅力です。

遠方発の短期滞在でも、到着初日から旅の時間を濃く使える構成になっています。

空港から宿へ直行できる導線は、訪日客だけでなく国内の遠方旅行でも体感差が出やすいポイントです。

移動をシンプルにし、到着後すぐに和食と温泉へ入れるこのプランは、筑波山ステイの満足度を底上げしやすい設計です。

【空港直行で到着後すぐ温泉と和食を楽しむ上質な温泉旅！

ホテル一望「すき焼き＆天婦羅和食会席・畳客室プラン」】の紹介でした。

