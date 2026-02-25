¥È¥è¥¿¡Ö¡È¿·¡É¥ï¥´¥óSUV¡×¤ËÃíÌÜ¡ª Á´Éý1880mm¤Î¡ÖÄ¶¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£¡×¤È¡Ö¹ë²ÚÆâÁõ¡×¤Ç¹âµé´¶¥Ð¥Ä¥°¥ó¡ª 18Ç¯¤Ö¤êÉü³è¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¥¨¥¹¥Æ¡¼¥ÈÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖTHE 70th¡×¤È¤Ï
18Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿ÅÁÅý¤ÎÌ¾¾Î¤È¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖTHE 70th¡×¤ÎÁ´ËÆ
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï2025Ç¯11·î20Æü¤Ë¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡×¤ÎÃÂÀ¸70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖTHE 70th¡×¤ò¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡×¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1955Ç¯¤Î½éÂåÃÂÀ¸¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¹âµé¼Ö»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¥¯¥é¥¦¥ó¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¡Ö¿·¥¯¥é¥¦¥ó¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡2022Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿16ÂåÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¡Ö¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡Ö¥»¥À¥ó¡×¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¤·¡¢¤½¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ëÂè4¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ2025Ç¯3·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¥¯¥é¥¦¥ó¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢2ÂåÌÜ¤«¤é11ÂåÌÜ¤Þ¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¤¢¤ê¡¢2007Ç¯¤ÎÈÎÇä½ªÎ»°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë18Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥¦¥ó¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¤Ï¡¢¥ï¥´¥ó¤ÈSUV¤ÎÈþÅÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4930mm¡ßÁ´Éý1880mm¡ßÁ´¹â1625mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2850mm¤È¡¢Æ²¡¹¤¿¤ëÂÎ¶í¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢GA-K¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò³è¤«¤·¤¿¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¥ã¥Ó¥ó¤È¡¢21¥¤¥ó¥Á¤ÎÉý¹Âç·Â¥¿¥¤¥ä¤Ë¤è¤ëÎÏ¶¯¤µ¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£Æ±¿§¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼°ìÂÎ·¿¥°¥ê¥ë¤ä¡¢¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥Ç¥¤¥é¥¤¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥§¥¤¥¹¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆÈÁÏÅª¤«¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿É½¾ð¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¼¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢»ëÀþ°ÜÆ°¤òÍÞ¤¨¤¿µ¡Ç½Åª¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏÄÌ¾ï»þ¤Ç570¥ê¥Ã¥È¥ë¡¢¸åÀÊ¤òÅÝ¤¹¤È1470¥ê¥Ã¥È¥ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¡¢2m¤Î´°Á´¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥é¥²¡¼¥¸¥ë¡¼¥à³ÈÄ¥¥Ü¡¼¥É¡×¤ò¥È¥è¥¿¤Ç½é¤á¤ÆÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ243ps¤òÈ¯´ø¤¹¤ë2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÊHEV¡Ë¤È¡¢Æ±306ps¤Î2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ÊPHEV¡Ë¤Î2¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¡£
¡¡Á´¼Ö4WD¡ÊE-Four¡Ë¤Ç¡¢¸åÎØÁàÂÉ¤ÎDRS¤äÅÅ»ÒÀ©¸æ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎAVS¤ËÆÈ¼«¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤·¡¢¸åÀÊ¤Î²÷Å¬À¤ò¹â¤á¤¿¡Ö¥ê¥¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥â¡¼¥É¡×¤òÈ÷¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¾å¼Á¤Ê¾è¤êÌ£¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖTHE 70th¡×¤Ï¡¢PHEV¤Î¡ÖRS¡ÈTHE 70th¡É¡×¤ÈHEV¤Î¡ÖZ¡ÈTHE 70th¡É¡×¤ËÀßÄê¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Àè¹Ô¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÂ¾¼Ö¤Ç¤¹¤Ç¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈTHE 70th¡ÉÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³°Áõ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÉ÷·Ê¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÀìÍÑ¤Î¥Ð¥¤¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤òÍÑ°Õ¡£¡Ö¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥á¥¿¥ë¡ß¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¡×¤È¡Ö¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥á¥¿¥ë¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Î2¥¿¥¤¥×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢Â¸µ¤Ï¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤Î21¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ç°ú¤Äù¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ï¡¢ÀìÍÑ¿§¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¤ä¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤ÏÀìÍÑ¥ì¡¼¥¶¡¼²Ã¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢³Æ½ê¤Ë¡ÖTHE 70th¡×¤Î¥í¥´¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢½êÍÍß¤òËþ¤¿¤¹ÆÃÊÌ¤Ê±é½Ð¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËRS¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ó¥×¥ë²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿ËÜ³×´¬¤¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¡¢¥ì¥Ã¥É¥¹¥Æ¥Ã¥ÁÉÕ¤¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ì¥¶¡¼¥·¡¼¥È¡¢¥¢¥ë¥ßÀ½¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥Ö¥ì¡¼¥¥Ú¥À¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ØÆþ¸å¤â¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖUPGRADE SELECTIONS by KINTO FACTORY¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢ÀìÍÑ¥í¥´Æþ¤ê¤Î¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥Æ¥·¥¤¥ë¥ß¡×¤ä¡Ö¥µ¥¤¥É¥Ç¥«¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¸åÉÕ¤±¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢HEV¤Î¡ÖZ¡ÈTHE 70th¡É¡×¤¬642Ëü±ß¡¢PHEV¤Î¡ÖRS¡ÈTHE 70th¡É¡×¤¬820Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥¦¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥È¥ê¤ò¾þ¤ê¡¢70¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¤Ê°Õ¾¢¤òÅ»¤Ã¤¿¥¯¥é¥¦¥ó¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤à¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËºÇ¹âÊö¤ÎÁªÂò»è¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£