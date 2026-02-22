見る機会の減った「2000円札」が12万5000円に大化け！これから“さらに価値が上がりそう”な紙幣とは？
2000円札が発行されてはや四半世紀が経過しました。いまやお財布の中にある人はあまりいないのではないでしょうか。ごくまれにお釣りで受け取るとなんだかうれしくなる2000円札ですが、その価値が大きく化ける出来事がありました。
2026年2月8日に終了した第126回 入札誌「銀座」にて、12万5000円（手数料込みで14万5625円）で落札されたのです。一体どのような2000円札なのでしょうか？
【実際の画像】12万5000円に大化けした「2000円札」を見る
こうしたレアな2000円札は探そうと思っても簡単には見つからないため、収集家は購入してでもそろえようとしますし、収集家でなくとも7のゾロ目なら欲しいという人もいるでしょう。そうしたニーズが高値を生み出しているのです。
なお、同じオークションでは8のゾロ目（BA888888N）も出品されており、そちらは11万5000円（手数料込みで13万3975円）で落札されています。
また、2020年11月21日に開催された第32回 銀座コインオークションでは、「L777777X」の2000円札が10万円（手数料込みで11万1000円）で落札されていました。
これらと、今回第126回 入札誌「銀座」で落札された2000円札の結果を踏まえると、記号が1ケタと2ケタという違いはあるものの、年々価格が上昇しているようにも見えるため、持っている人はそのまま持っておくのもよいかもしれません。
インフレが原因なのか、需給が原因なのかはっきりとしないものの、こうした珍品紙幣の価値は高まってきています。集める楽しみだけではなく、価格上昇も期待できるかもしれません。
2000円札は額面だけ見ればただの2000円ですが、資産価値を持つ紙幣も存在するのです。特に2000円札は日ごとに見る機会が減ってきているため、今後も価値は高まっていくのではないでしょうか。
＜参考＞
第126回 入札誌「銀座」 Lot番号:658 守礼門2000円札 2桁 FA777777J | UNC
▼伊藤 亮太プロフィール
慶應義塾大学大学院商学研究科修了。一般社団法人資産運用総合研究所代表理事。ファイナンシャルプランナーとして、家計・保険等の相談、執筆、講演、大学講師を主軸に活動。大学院時代の専門は社会保障で、経済・金融に関する解説も得意。コイン収集マニアの一面も。
(文:伊藤 亮太（株式・ファイナンシャルプランナーガイド）)
