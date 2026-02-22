この先2月23日(月)〜3月7日(土)は、本州付近を低気圧や前線がたびたび通過し、全国的に曇りや雨の日が多いでしょう。水不足の太平洋側では恵みの雨となりそうです。ただ、24日(火)は九州では激しい雨が降る所もあるでしょう。低い道路の冠水にご注意ください。

2月23日(月)〜3月1日(日) 本州中心に雨多い

2月23日(月)〜3月1日(日)の期間は、本州を中心に曇りや雨のぐずついた天気の日が多いでしょう。





24日(火)から25日(水)は前線を伴った低気圧が本州付近を進む見込みです。24日(火)は西から天気が下り坂で、九州では激しい雨や雷雨の所があるでしょう。低い道路の冠水にご注意ください。25日(水)は雨エリアが広がり、九州から東北にかけて雨が降るでしょう。27日(金)〜28日(土)は本州の南岸沿いを低気圧が進むため、全国的に雲が広がりやすく、所々で雨が降りそうです。北海道では寒気の影響で雪が降り、路面状況の悪化に注意が必要です。最高気温は23日(月・祝)は東京都心で23℃と5月中旬並みとなりますが、25日(水)からはこの時期らしい気温になるでしょう。寒暖差が大きくなりますので、体調管理にご注意ください。

2週目も曇りや雨の日が多い

3月2日(月)〜3月7日(土)の期間も、1週目に続き全国的に曇りや雨のすっきりしない天気の日が多い傾向です。



2日(月)から4日(水)は再び前線や低気圧の影響を受ける見込みです。2日(月)は九州から雨が降り出し、3日(火)は東海にかけて雨エリアが広がるでしょう。4日(水)は関東や北陸で雨、東北は雨や雪が降りそうです。



この先はたびたび雨が降り、記録的な渇水となっている太平洋側では恵みの雨となるでしょう。