愛犬の最期を看取るために…「私にできることは全部させてもらえた」仕事を辞めて介護の日々【作者インタビュー】
「いつも家族の中心にいて、ほほえみをくれた実家の大型犬。ある日、先が短いと知らされて――」一人暮らしをしていた漫画家つづ井(@wacchoichoi)さんのもとに知らせが入り、老犬と過ごすために仕事を辞めて実家へ帰った。老犬を介護し、最期を看取るまでの温かい日々を描く「老犬とつづ井」(文藝春秋)を紹介するとともに、つづ井さんに本作に秘めた想いを聞いた。
本作「老犬とつづ井」は、老犬と過ごすために仕事を辞めて実家へ帰った作者のつづ井さんが、老犬を介護し、最期を看取るまでの温かい日々を描く。飼い犬のことを漫画にしようと思ったきっかけについて、つづ井さんは「おじいちゃんになった実家の犬(以下Aと呼びます)との生活は、それまでの若くて元気だった彼との日々とは違って、うっすらもの悲しくてとても穏やかで、私にとってとても大切な時間になりました。Aを看取ってから、あの毎日を私の大好きな絵日記という形で残しておきたいなと考えていたところ、編集さんに声をかけてもらい『老犬とつづ井』を描くことになりました」と語る。
Aの気持ちを代弁しないことと、感傷的になりすぎないことに気を付けて本作を描いたと言うつづ井さん。「絵日記にするにあたってAのことを細かに思い出したり写真を見返したり、家族とAの話をしたりするたびに、だんだんAについて考えるときの自分の気持ちが、悲しいだけではなくなっていく感覚がありました。この絵日記を描くことは私にとって、Aがもういないということを受容するための大切な作業だったなと今となっては感じています」と本作を描くうえでの気持ちの変化を教えてくれた。
つづ井さんにとって、Aは「こんなにお互いの気持ちがわからないいきものと暮らすことができるんだ」というおもしろさを教えてくれた存在だという。言葉は交わせなくてもAは人間の言葉を理解していたようで、それが表情や態度から伝わってくる。ともに過ごしてきた家族だからわかる日々のエピソードが綴られており、心が温かくなる一冊だ。ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：つづ井(@wacchoichoi)
