歌手のアイナ・ジ・エンドが２２日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」に出演。１０代でのホームレス生活を告白した。

緑黄色社会の長屋晴子、歌手で俳優の鈴木愛理との鼎談。

アイナは４歳からジャズダンスを始め、ダンサーを目指していたが、１７歳のときに、ダンサー仲間の親友から「歌やった方がいい」と背中を押されて一念発起。大阪から上京したものの、「見切り発車な気持ちで、案の定うまくいかなくて、１８、１９（歳）とかはもう、家がないときとかもあった」とホームレスだった時期があったと告白。「中野駅で朝が来るまで、ずっと歩いて…。ずっと同じ所にとどまっとったら、変な人が寄ってきたりするから、ずっと歩いて、始発になったら、店長にちょっともらったお金でバイトに行ってたりしてたんやけど」と当時の壮絶な生活を回想した。

「枯渇しすぎると、考え方も曲がっちゃって…。そんな自分がイヤだった」とガールズグループ・ＢｉＳＨに加入を機に、「今までの自分を１回終わらせて新しくなろうと、アイナ・ジ・エンドという名前にしました」と芸名の由来を明かした。

アイナは「１０代の思春期ってときだから、お金がないってだけでマジで、ずっと肉を見てさ。『何でこんなに頑張ってバイトしてるの、肉１枚食べられないんだろう』って」と当時を振り返っていた。