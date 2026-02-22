冴えない無名声優が枕営業で人気アニメの大役を勝ち取った…女性声優がバラされたくない「シンデレラストーリーの裏側」

ライブ活動やテレビ出演など、タレント化が進む声優。実は、成功できるか否かは実力だけでは決まらないという。

コネクション、枕営業、整形、財力――。「声優業界には表面化しづらい残酷な力学が存在する」と元声優志望の女性は明かす。

退くも地獄、進むも地獄

「声優志望者の大半は、キラキラした世界を夢見て地方から出てきた垢抜けない子たちです。でも……現実はとても厳しいですよ」

そう語るのは、元声優志望のAさん（29歳）だ。

声優としての基礎を学ぶ養成所は2年で終了する。その後、声優事務所に所属、あるいは仮所属できなければ仕事にはありつけない。もしいずれも実現しなかった場合、実質的に次の道は用意されていない。再び別の養成所に2年通い、所属を目指すしか方法はないという。

「ずっとデビューできずに色々な養成所を渡り歩いている声優志望の人はすっごく多いです。私が出会った声優志望の女性は40歳を軽く超えていたのに、いまだに養成所に通っていると言っていました。この話を聞いてゾッとしましたね……」

10年以上の月日と数百万円に及ぶ授業料を考えると、退くに退けない複雑な心情があるのかもしれない。だが、この彼女はいくつもの養成所に通っていただけあり、歌唱力はすこぶる高かったんだとか。

では一体どんな人間が声優としてデビューすることができるのだろうか？

シンデレラストーリーの裏側

「何より大切なのは“コネ”。芸能界よりもコネクションの強い人間が勝てる業界です。すでに養成所時代から勝負は始まっていて、講師やたまに視察にくる声優事務所の人間にいかに媚を売って気に入ってもらえるかが重要です。アニメの制作会社やプロデューサーがたくさんくるようなパーティに行って人脈を作っておくとさらに勝率は上がります」

ただし、「こういったパーティでは覚悟が試される」と言う。一体どんな覚悟なのか。そう問うと、Aさんは真顔でこう答えた。

「枕営業ができるか、できないか。これに尽きます」

実際にAさんと同期の声優は枕営業に成功したことで、シンデレラストーリーを駆け上がったそうだ。

「弱小事務所の所属だった彼女には声優の仕事なんて全くなかった。貧乏でしたし、空いた時間はずっとバイトしているような大人しい子でした。でも所属事務所に大手事務所のマネージャーが視察に来たことがあったみたいなんです。

『もうここしかチャンスは残されていない』って思ったんじゃないかな。そのマネージャーに枕営業を仕掛けて、異例の事務所移籍が実現しました。気づいたら朝の人気アニメのメインキャラクターの声優になっていましたね」

声優業界は義理堅い

彼女が出演したアニメは名だたる作品ばかりで、ここではとても名前を出せない。ただ、声優業界ではこういった枕営業による“飛び級”は「あるある」だという。

「業界の偉い人に『枕をしたらデビューさせてあげる』と言われて枕をした子は本当にデビューできるし、断った子は事務所に所属もさせてもらえない。そんな話はザラにあります。アニメの作者と不倫して永遠のコネを手に入れた強者もいますね。

芸能界よりも枕営業の力は強いから、やり損はあまりないと思います。基本的に業界人は“チー牛” がほとんどで、“ユニコーン（処女好き）”も多い。若い時にモテてないから押しに弱いし、義理堅いから枕をしたら仕事はくれます。そういった点では、覚悟さえあれば誰でものしあがれる可能性はある」

Aさん曰く「枕営業の経験のある女性声優は多い」。ただ、芸能界と違いあまり明るみになっていない印象だ。

「今の声優業界は石を投げたら枕してる子に当たるんじゃないかなってくらい、やっている子は多いと思う。でも枕をして成功しているからこそ、別に暴露をする必要がないし、自分がしているからこそ言わないんだと思います。バレたくないじゃないですか」

