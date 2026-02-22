ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で金メダルを獲得したアリサ・リュウ（20＝米国）が、80年代に日本で大人気だった女性歌手に似ていると話題となってる。

その歌手とは、アン・ルイスさん（69）で、ネットでは「若かりし頃のアン・ルイスに似ていると気がついた」「笑顔とリアクションがデビュー当時の若い頃のアン・ルイスに見えてきました」「アン・ルイスに似てるよね！」「誰かに似てると思ったらアン・ルイスだった」などの声が上がっていた。

アン・ルイスの長男でミュージシャンの美勇士は自身のインスタグラムを更新し「フィギュアスケートで金メダル取ったアメリカのアリサ・リュウちゃんがアン・ルイスに似てると話題になったので、アンさんに写真送ったら『かなり似てるね！』と本人も納得していた事をここに報告します 笑」と、本人も認めたと報告している。

アン・ルイスは父が米国人、母が日本人のハーフで、1971年に「白い週末」でデビュー。その後80年代になると「ラ・セゾン」「六本木心中」「あゝ無情」などのヒット曲を発売。12年に亡くなった歌手・桑名正博は元夫で、美勇士の父。2013年に芸能界を引退、現在は米国で暮らしている。