¶Ç ²ÂÆà¡Ê¡Ø¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¡Ë¡ßWIT STUDIO¡Ê¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¡Ë¡Ø½Õ²Æ½©ÅßÂå¹Ô¼Ô ½Õ¤ÎÉñ¡Ù¼çÂê²Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥¤¥óPV²ò¶Ø¡ª

ÅÅ·âÊ¸¸Ë¤Ë¤Æ´©¹ÔÃæ¤Î¡Ø½Õ²Æ½©ÅßÂå¹Ô¼Ô ½Õ¤ÎÉñ¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£¡Ø¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦¶Ç ²ÂÆà¤Ë¤è¤ë»Íµ¨¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¡¢¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿WIT STUDIO¤¬ÉÁ¤¯¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢OP¡õED¼çÂê²Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥¤¥óPV¤¬²ò¶Ø¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢OP¥Æ¡¼¥Þ¤Î³Ú¶ÊÌ¾¡ÖPetals(¥Ú¥¿¥ë¥º)¡×¡¢ED¥Æ¡¼¥Þ¤Î³Ú¶ÊÌ¾¡Ö²ÖÈµ(¤Ï¤Ê¤¤¤«¤À)¡×¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥¤¥óPV¤Ç¤ÏÎ¾³Ú¶Ê¤Î°ìÉô²»¸»¤âÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼çÂê²Î¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë¤Ï¡¢Orangestar¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¡ÖSurges¡×¤Î²Î¾§¤ä2024Ç¯¤ÎOrangestar¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡Ö¡ÉAnd So Henceforth,¡È Tour¡×¤Ë¤Æ¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡¢²ÆÇØ¡Ê¤«¤»¡Ë¤¬·èÄê¡ª¼çÂê²Î¤Î²Î¾§¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÅþÃå¡ª¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½Õ¤ÎÂå¹Ô¼Ô¡¦²ÖÍÕ ¿÷µÆ¡Ê¤«¤è¤¦ ¤Ò¤Ê¤®¤¯¡Ë¡¢½Õ¤Î¸î±Ò´±¡¦É±Âë ¤µ¤¯¤é¡Ê¤Ò¤á¤À¤« ¤µ¤¯¤é¡Ë¡¢Åß¤ÎÂå¹Ô¼Ô¡¦´¨ÄØ ÏµÀ±¡Ê¤«¤ó¤Ä¤Ð¤ ¤í¤¦¤»¤¤¡Ë¡¢Åß¤Î¸î±Ò´±¡¦´¨·î ÅàÄ³¡Ê¤«¤ó¤²¤Ä ¤¤¤Æ¤Á¤ç¤¦¡Ë¤Î£´¿Í¡£¤³¤Î4¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤òÊâ¤à¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¤½¤·¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡Ø½Õ²Æ½©ÅßÂå¹Ô¼Ô ½Õ¤ÎÉñ¡ÙÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤¬3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼Â»Ü·èÄê¡ª²ÖÍÕ¿÷µÆÌò¡¦´Ó°æÍ®²Â¡¢É±Âë¤µ¤¯¤éÌò¡¦ÀÄ»³µÈÇ½¡¢´¨ÄØÏµÀ±Ìò¡¦ºäÅÄ¾¸ã¡¢´¨·îÅàÄ³Ìò¡¦ÆüÌî Áï ¤Î½Õ¼ç½¾¥¥ã¥¹¥È¤ª¤è¤ÓÅß¼ç½¾¥¥ã¥¹¥È¤Î£´Ì¾¤¬ÅÐÃÅ·èÄê¤·¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø½Õ²Æ½©ÅßÂå¹Ô¼Ô ½Õ¤ÎÉñ¡Ù¤¬3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë24:00¤è¤êTOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡£
¡ã²ÆÇØ ¥³¥á¥ó¥È¡ä
OP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖPetals¡×¡¢ED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö²ÖÈµ¡×¤Ë¤Æ²Î¾§¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ð¤ä¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È²Ö¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
²ÆÇØ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
²Î¼ê¡¦³¨ÉÁ¤¡£
2020Ç¯4·î¤Ë³Ú¶Ê¡ÖSunflower¡×¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥Èweb movie¡Ö²Æ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£¡×ÊÓ¤Ç¤Ï¡¢Orangestar¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¡ØSurges¡Ù¤Î²Î¾§¤ò¡¢¥ë¥ï¥ó¡Ê¸½¡¦ÎËÎË¡Ë¤È¶¦¤ËÃ´Åö¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢±ä¤Ù12,000¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¤¿Orangestar¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡Ö¡ÉAnd So Henceforth,¡È Tour¡×¤Ë¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡ü³Ú¶Ê¾ðÊó
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö½Õ²Æ½©ÅßÂå¹Ô¼Ô ½Õ¤ÎÉñ¡×OP¥Æ¡¼¥Þ
¡ÖPetals feat. ²ÆÇØ¡×
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Orangestar
ºî»ì¡¦ºî¶Ê : Orangestar
ÊÔ¶Ê¡§TAKU INOUE, ±Ê»³¤Ò¤í¤Ê¤ª, Orangestar
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö½Õ²Æ½©ÅßÂå¹Ô¼Ô ½Õ¤ÎÉñ¡×ED¥Æ¡¼¥Þ
¡Ö²ÖÈµ feat. ²ÆÇØ¡×
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Orangestar
ºî»ì¡¦ºî¶Ê : Orangestar
ÊÔ¶Ê¡§TAKU INOUE, ±Ê»³¤Ò¤í¤Ê¤ª, Orangestar
¡ãÊÔ¶ÊÃ´Åö¡§TAKU INOUE ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ / ¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼ / DJ¡£
2021Ç¯¤ËTOY¡ÇS FACTORYÆâ¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦VIA¤è¤ê¡Ö3»þ12Ê¬ / TAKU INOUE&À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯¤ËÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦Midnight Grand Orchestra¤ò»ÏÆ°¡£2024Ç¯7·î14Æü¤Ë¤Ï¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÌó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¡¢12·î4Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ä¥ª¥Õ (feat. ¤Ê¤È¤ê)¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2025Ç¯6·î¤Ë¿·ºîEP¡ÖFUTARI EP¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
¡ãÊÔ¶ÊÃ´Åö¡§±Ê»³¤Ò¤í¤Ê¤ª ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼/¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡£À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡¢Midnight Grand Orchestra¡¢ano¡¢BUMP OF CHICKEN¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢¥Ö¥é¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢¥Ô¥¢¥Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÃ´Åö¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Æ¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö½Õ²Æ½©ÅßÂå¹Ô¼Ô ½Õ¤ÎÉñ¡×
TOKYO MX¡¦¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡¦·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡¦BS11
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êËè½µÅÚÍË24:00¡Á
MBS¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êËè½µÅÚÍË26:38¡Á
CBC¥Æ¥ì¥Ó¡¡¡¡¡¡3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êËè½µÅÚÍË26:07¡Á
RKBËèÆüÊüÁ÷¡¡¡¡3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êËè½µÅÚÍË26:30¡Á
HBCËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷¡¡3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êËè½µÅÚÍË26:28¡Á
¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãINTRODUCTION¡ä
¡Ø¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦¶Ç ²ÂÆà¤¬ËÂ¤°»Íµ¨¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡Ù¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿WIT STUDIO¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡£
¡È»Íµ¨¤ÎÂå¹Ô¼Ô¡É¡£
Èà¤é¤Ï»Íµ¨¤Î¿À¡¹¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤ò»È¤¤¡¢³ÆÃÏ¤Ëµ¨Àá¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·½Õ¤ÎÂå¹Ô¼Ô¡¦²ÖÍÕ¿÷µÆ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½½Ç¯´Ö¡¢¤³¤Î¹ñ¤Îµ¨Àá¤Ï½Õ¤À¤±¤¬¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£
½Õ¤Î¸î±Ò´±¡¦É±Âë¤µ¤¯¤é¤Ï½½Ç¯´Ö¡¢¼ç¤òÉ¬»à¤ËÃµ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢
¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¿÷µÆ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤ÏÆ°¤½Ð¤¹¡£
¿÷µÆ¤È¤µ¤¯¤é¤Î¡¢½Õ¤òÆÏ¤±¤ëÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
--ÉÔ¾òÍý¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡£
--Îø¤¤¾Ç¤¬¤ìÂ³¤±¤¿¤¢¤Î¿Í¤ËÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡£
--Ì¿¤ËÂå¤¨¤Æ¤â¼é¤ê¤¿¤¤ ¡È¤¢¤Ê¤¿¡É ¤Î¤¿¤á¡£
¤³¤ì¤Ï»Íµ¨¤ò¤â¤¿¤é¤¹¸½¿Í¿À¤È¤½¤Î¸î±Ò´±¤Î¡¢ÁÓ¼º¤ÈºÆµ¯¤ÎÊª¸ì¡£
²¿ÅÙ½ý¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤ë¤È´ê¤¦¤¢¤Ê¤¿¤ØÂ£¤ë¡¢µ§¤ê¤ÎÊª¸ì¡£
¡ãSTORY¡ä
¡Ö½Õ¤òºé¤«¤»¤è¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë½Õ¤ò¡×
¡È»Íµ¨¤ÎÂå¹Ô¼Ô¡É¤È¤Ï--
»Íµ¨¤Î¿À¡¹¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤Ç³ÆÃÏ¤Ëµ¨Àá¤ò½ä¤é¤»¤ë¸½¿Í¿À¡£
¿Í¡¹¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»Íµ¨¤Î½ä¤ê¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÉÔÃÇ¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·½Õ¤ÎÂå¹Ô¼Ô¡¦²ÖÍÕ¿÷µÆ¤¬¥Æ¥íÁÈ¿¥¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢
ÂçÏÂ¹ñ¤Îµ¨Àá¤Ï½Õ¤À¤±¤¬¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿÷µÆÍÍ¡¢ÆÈ¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡£¤ª´ê¤¤µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×
¼«¤é¤ÎÀ¸³è¤òÁ´¤Æ¤Ê¤²¤¦¤Ã¤Æ¼ç¤òÃµ¤·Â³¤±¤¿½Õ¤Î¸î±Ò´±¡¦É±Âë¤µ¤¯¤é¡£
ÂçÀÚ¤ÊÍ§¿Í¤ò¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Åß¤ÎÂå¹Ô¼Ô¡¦´¨ÄØÏµÀ±¤ÈÅß¤Î¸î±Ò´±¡¦´¨·îÅàÄ³¡£
½½Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¿÷µÆ¤¬ÆÍÁ³¤Îµ¢´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¤ÎÊª¸ì¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿÷µÆ¤È¤µ¤¯¤é¤Ï½Õ¤òÆÏ¤±¤ëÎ¹¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¡ÖÆó¿Í¤Ç¡¢À¸¤¤ë¡¢¤Î¡×
ÆóÅÙ¤È¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¾¯½÷¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
¡Ö¤¢¤ÎÆó¿Í¤Ï¾®¤µ¤ÊÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×
°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿½éÎø¤Î¿Í¤ËºÆ¤Ó²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¡£
¡Ö»äÃ£¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ÔÃ£¤Ë¹ð¤°¡×
Í¶²ý¤µ¤ìÉÔ¾òÍý¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿Æü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¡£
¿÷µÆ¤È¤µ¤¯¤é¤ÏÊâ¤ßÂ³¤±¤ë¡£
½Õ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡£
Èá¤·¤ß¤ÎÊ¥¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤¿¤á¤Ë¡£
²¿ÅÙ½ý¤Ä¤¤¤Æ¤âÀ¸¤¤è¤¦¤È´ê¤¦¿Í¤Ë¡¢´õË¾¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
¡Ö»ä¤Ïµ®Êý¤ò¼é¤ë¡£µ®Êý¤â»ä¤Ë¤Ï½Õ¤ò¤¯¤ì¤ë¡£
¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡¢¶¦¤Ë»²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡ãCAST¡ä
¡Ú½Õ¤ÎÂå¹Ô¼Ô¡Û²ÖÍÕ¿÷µÆ¡¡¡§´Ó°æÍ®²Â
¡Ú½Õ¤Î¸î±Ò´±¡ÛÉ±Âë¤µ¤¯¤é¡§ÀÄ»³µÈÇ½
¡Ú²Æ¤ÎÂå¹Ô¼Ô¡ÛÍÕºùÎÜÍþ¡¡¡§¾åºä¤¹¤ß¤ì
¡Ú²Æ¤Î¸î±Ò´±¡ÛÍÕºù¤¢¤ä¤á¡§ÇÏ¾ìÍö»Ò
¡Ú½©¤ÎÂå¹Ô¼Ô¡Û½Ë·îÉï»Ò¡¡¡§ß·ÅÄ É±
¡Ú½©¤Î¸î±Ò´±¡Û°¤º¸ÈþÎµÃÀ¡§È¬Âå Âó
¡ÚÅß¤ÎÂå¹Ô¼Ô¡Û´¨ÄØÏµÀ±¡¡¡§ºäÅÄ¾¸ã
¡ÚÅß¤Î¸î±Ò´±¡Û´¨·îÅàÄ³¡¡¡§ÆüÌî Áï
¡ãSTAFF¡ä
¸¶ºî¡§¶Ç ²ÂÆà¡ÊÅÅ·âÊ¸¸Ë/KADOKAWA´©¡Ë
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§¥¹¥ª¥¦
´ÆÆÄ¡§»³ËÜ ·ò
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§¸Å¶¶°ì¹À
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§µ×Èø Êâ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ä»°æ¤Ê¤ß¤³
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë³«È¯¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¡§ÊÆÃ«ÁïÈþ¡¦µ×ÊÝÍºÂÀÏº
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃÝÅÄÍª²ð¡ÊBamboo¡Ë
¿§ºÌÀß·×¡§ÃæÂ¼°¼°ê¡ÊWIT STUDIO¡Ë
¿§ºÌÀß·×Êäº´¡§À¸ÅÄ¤µ¤é¡ÊWIT STUDIO¡Ë
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Ìîß··½Êå¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«»¥ËÚ¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë
ÊÔ½¸¡§Ìø ·½²ð¡¢ACE
²»¶ÁÀ©ºî¡§ÅìËÌ¿·¼Ò
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÌÚÂ¼³¨Íý»Ò¡ÊÅìËÌ¿·¼Ò¡Ë
²»³Ú¡§µíÈø·ûÊå
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÂçÃ« ¾ç
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§WIT STUDIO
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö½Õ²Æ½©ÅßÂå¹Ô¼Ô ½Õ¤ÎÉñ¡×Àè¹Ô¾å±Ç²ñ
3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¼Â»Ü·à¾ì¡¡¿·½É¥Ð¥ë¥È9
¼Â»Ü»þ´Ö¡¡14¡§25¤Î²ó
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡¡2,800±ß
ÅÐÃÅ¼Ô¡ÊÍ½Äê¡Ë¡¡´Ó°æÍ®²Â¡¢ÀÄ»³µÈÇ½¡¢ºäÅÄ¾¸ã¡¢ÆüÌî Áï
¢¨ÅÐÃÅ¼Ô¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÊýË¡
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡ä¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Àè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¡Ö¥×¥ì¥ê¥¶¡¼¥Ö¡×
¼õÉÕURL
https://w.pia.jp/t/4seasons-anime/
¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡§2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë20¡§00¡Á3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë23¡§59
ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½¡§3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë18¡§00
°ú´¹³«»ÏÆü¡§3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë18¡§00
°ìÈÌÈÎÇä
ÈÎÇä´ü´Ö¡§3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡10¡§00¡Á
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¹ØÆþ
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢
https://w.pia.jp/t/4seasons-anime/
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»
http://t.pia.jp/help/
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://4seasons-anime.com/news/?article_id=69815
Ⓒ¶Ç²ÂÆà¡¦¥¹¥ª¥¦¡¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¨¥Ã¥¸¡¦KADOKAWA¡¿½Õ²Æ½©ÅßÂå¹Ô¼Ò
