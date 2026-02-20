少年キッズボウイが、7月5日に東京・中野を舞台に自主企画“お祭り”イベント＜祭りだ！少年キッズボウイだ！全員集合！〜極楽はここだ！〜＞を開催することを発表した。

「祭りだ！少年キッズボウイだ！全員集合！〜極楽はここだ！〜」は、東京・中野を舞台に2部構成のイベントとなる。

第1部は、中野・桃園会館を会場とし、無料のイベントとして開催する。少年キッズボウイがテーマ曲を手がけている、中野のビアバー“麦酒大学”の出店をはじめ、少年キッズボウイのメンバー・GB（Dr / アパレルショップ店員）によるフリーマーケットや、きもす（Tp / 電車の運転士）によるコーヒーや軽食の販売、その他メンバープロデュースの縁日の露店もあり、また少年キッズボウイによるアコースティックライブも行うなど“お祭り”のようなイベントになる予定とのこと。

また、第2部は中野heavysick ZEROに舞台を移し、少年キッズボウイのワンマンライブが開催される。なお、開演前には、少年キッズボウイメンバーによるDJタイムが設けられており、四六時中、少年キッズボウイと一緒にいることができるイベントになっている。

＜祭りだ！少年キッズボウイだ！全員集合！〜極楽はここだ！〜＞

【1部】

日程：7/5（日）

会場：中野・桃園会館

時間：open&start 13:00

料金：無料

少年キッズボウイのアコースティックミニライブや、麦酒大学の出店、GB主催のフリーマーケット、その他お祭り催しを開催予定

※heavysick ZEROのライブチケットをお持ちの方に特典あり

※多数の方がご来場の場合入場制限をする可能性があります。 【2部】

会場：中野heavysick ZERO

時間：open&start 17:00

出演：少年キッズボウイ, 少年キッズボウイDJ’s

一般：前売り￥4,000 / 当日￥4,500

学割：前売り￥2,500 / 当日￥3,000

※ドリンク代別 チケット：2/21（土）10:00〜販売開始

https://livepocket.jp/e/5_zje