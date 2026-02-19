かまいたち・山内健司が、妻との喧嘩における回避術の変化について語った。

【映像】美人の奥さんと仲直りする山内

『これ余談なんですけど…』は、2026年2月18日（水）に放送された、かまいたち（山内健司・濱家隆一）が司会を務めるトークバラエティ 。今回のゲストには、ニッポンの社長（辻皓平、ケツ）、きょん（コットン）、秋定遼太郎（滝音）という新婚芸人たちが勢揃いした。

山内は妻と喧嘩になりそうな際に、「論破しても絶対勝てるやん。絶対勝てるのよ、こういう職業してるから。口が達者やから。絶対勝つけど、勝ったあとにとんでもない空気になる」と説明。そして「最初はめちゃめちゃバトってた」といい、かつて良かれと思って勝手に冷蔵庫の整理をした際、妻から「なんなん？私がやってないとでも？」と詰め寄られた時も、真っ向から「やってないから俺がやってるん」と言い返していたといい、芸人ならではの技術で妻を論破してしまった結果、家庭内に最悪な空気が流れてしまっていた過去を告白した。

しかし現在は、同様の状況になっても「やってくれてるよぉ」と言いながら妻を抱きしめることで、喧嘩を未然に防いでいるという。非効率な論破を捨て、愛情表現による解決を選択した今のスタイルに、濱家も「そっから喧嘩なりようないもんな」と深く納得した様子を見せた