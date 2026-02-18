2月16日、「嵐」の相葉雅紀とお笑いコンビ「ニューヨーク」がMCを務める特別バラエティ番組『口を揃えたフシギな話』（TBS系）が放送された。番組内での相葉の“ほっそり姿”に心配が寄せられている。

異次元や怪現象、都市伝説など不思議な話を紹介する同番組。2025年11月の放送で、局長に相葉、副局長にニューヨークの屋敷裕政、チーフ調査官に嶋佐和也が就任した。今回は第2弾となったが、思わぬアクシデントが。

「相葉さんが体調不良で欠席し、急きょ『Snow Man』の深澤辰哉さんが局長代理を務めることになったのです。スタジオではゲストを招き、深澤さんとニューヨークの2人を中心に進行しました。一方、相葉さんは後日『Aぇ! group』の小島健さんとVTRを見て、映像にコメントするという“別撮り”で参加していました」（スポーツ紙記者）

相葉は「ニューヨークさん、深澤くん、本当に申し訳ありませんでした」と謝罪。小島から体調を気遣われ「まったく大丈夫になりました」と、すでに回復していることを明かした。相葉の“不在”を感じさせず、番組は幕を閉じたが、放送後のXでは

《相葉くんちょっと痩せた?》

《相葉ちゃん痩せた感じ…大丈夫?》

《体調不良だったみたいだけど、ちょっと痩せたよね》

など、心配する声が聞かれていた。

「もともと細身の相葉さんですが、今回の番組では顔の周囲がシャープになっており、人によっては、やせた印象を受けたようです。また、相葉さんはここ数年、前髪や耳の周囲を伸ばした髪型が特徴的でしたが、最近は前髪を短くカットし、サイドや襟足もすっきりしていたため、顔のラインが強調され、より変化が際立って見えたのかもしれません」（芸能記者）

嵐は、3月13日から5月31日まで5大ドームを回るツアーを開催し、このツアーをもってグループ活動を終了する。ラストライブに向けた準備を進めるなか、相葉は個人の仕事でも多忙を極めている。

「『相葉マナブ』（テレビ朝日系）や『相葉ヒロミのお困りですカー?』（同）、『嗚呼!!みんなの動物園』（日本テレビ系）など、バラエティ番組のレギュラーを多く抱えています。相葉さんはMCだけでなく、ロケで現地に足を運ぶことも多いため、拘束時間も長くなると思われます。今回のように特番への出演も多く、“バラエティ需要”の高さがうかがえる一方で、スケジュールは過密になりがちです。相葉さんの活躍はファンにとっては喜ばしいことですが、根を詰めていないかと心配も寄せられています」（同前）

ラストライブで、元気な姿を見せてくれることを期待したい。