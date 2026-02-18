「亜美ちゃんえぐうう」笑顔キラリ…五輪日本女子4人目の“3回転アクセル”成功で「朝から輝いていた」【冬季五輪】

中井亜美がトリプルアクセルを成功させた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月17日、フィギュアスケートの女子ショートプログラムが行われ、初出場の中井亜美が冒頭の3回転アクセルに成功するなど、圧巻の演技を見せた。

演技後は思わずガッツポーズ。78.71点をマークし、17歳は驚きの表情を見せた。五輪で3回転アクセルを着氷させたのは、伊藤みどり、浅田真央、樋口新葉に続き日本女子で史上4人目の快挙となり、笑顔がキラリと光った。

SNS上でも「亜美ちゃん」がトレンド入りし、「中井亜美ちゃん凄い！！！！」「亜美ちゃんのキラキラした笑顔 朝から輝いていた」「亜美ちゃんえぐううううう 過去一のSPにみえたけどどうよ！？」と、盛り上がりを見せていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]