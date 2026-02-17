Æ¬¤Î°¤¤¿Í¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢ChatGPT¤Ç¡Ö»×¹Í¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¡×¤¹¤´¤¤»È¤¤Êý¡¦¥Ù¥¹¥È1
AI¤¬¡Ö»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¡Ö»È¤¤Êý¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¡¼¥°¥ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡¢KDDI¤Ê¤É¤ò´Þ¤à600¼Ò°Ê¾å¡¢¤Î¤Ù2Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¸¦½¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÀÐ°æÎÏ½Å»á¤À¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òAI¤ÇÃ¯¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤¬È¯Çä¡£Á´680¥Ú¡¼¥¸¡¢2700±ß¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÆß´ïËÜ¡É¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖAI¤È¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÐÏÃ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡×¡ÖÃÍÃÊ¤Î100ÇÜ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¹Í¶ñ¡ÙÃø¼Ô¤Î²ÃÆ£¾»¼£»á¤âÁ´ÌÌ´Æ½¤¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò»È¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤â¡È¹Í¤¨¤ë¡É¤³¤È¤ÎÅ·ºÍ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿Æ±½ñ¤«¤é¡¢AI¤ÎÊØÍø¤Ê»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐ°æ°ìÊæ¡Ë
AI¤ò¡ÖÆ¬¤Î»È¤¦ºî¶È¡×¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë
¡¡AI¤ò»¨ÃÌ¤ä¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¾¯¡¹¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡AI¤Ï¡¢¡ÖÆ¬¤ò»È¤¦ºî¶È¡×¤Ë¤âAI¤Ï³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Å¬Åö¤ÊÊ¹¤Êý¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥í¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¼ÁÌä¡Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¡Ë¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤À¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÕÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¡¢AI¤Ï³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»Ë¡¤½¤Î18¡Ö¿·¤·¤¤ÃÏÊ¿¤ÎÃµº÷¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ò¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÆÀ¤¿¤¤ÂÐ¾Ý¤òµÆþ¡Ó¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢·²¤ÎÊÐ¤ê¤«¤é¡¢¤Þ¤À¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÊý¸þÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢·²¤ÎÊÐ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ò¤³¤³¤Þ¤Ç½Ð¤¿Á´¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµÆþ¡Ó
¡½¡½¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¡Ê228¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤è¤ê
¡Ö½Ð¤·¤¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤Î¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¹Í¤¨¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ëºÝ¡¢Á°Äó¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£È¯ÁÛ¤Ç¤Ï¤Þ¤ºÎÌ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢Ëá¤¯¤Ù¤ÁÇºà¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÈ¯Å¸¤âÁªÊÌ¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ëÈ¯ÁÛ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦½Ð¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿Àè¡¢¤Ä¤Þ¤êÌÕÅÀ¤ÎÎÎ°è¤«¤é¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¿Í´Ö¤À¤±¤Ç²ÄÇ½À¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤¹¤Î¤Ïº¤Æñ¡£Ç§ÃÎ¤ÎÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÊ¬ÉÛ¤ÎÊÐ¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢AI¤ò»È¤Ã¤ÆÌÕÅÀ¤òÀö¤¤½Ð¤¹µ»Ë¡¡Ö¿·¤·¤¤ÃÏÊ¿¤ÎÃµº÷¡×¤Ç¤¹¡£´ûÂ¸¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÆþÎÏ¤·¡¢¤Þ¤À¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¸þÀ¡Ê¶õÇòÎÎ°è¡Ë¤òAI¤Ë¸«¤Ä¤±¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡AI¤Ç¶õÇò¤òÈ¯¸«¤·¡¢¿Í¤¬È¯ÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤ÃÏÊ¿¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¡¢¡Ö½Ð¤·¤¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿Ä¾¸å¤Ë»È¤¦¤ÈºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Êµ»Ë¡¤Ç¤¹¡£
¡Ö½ÐÈÇ¶È³¦¤ÎÇä¾å¤ò¾å¤²¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤ÎÌÕÅÀ¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Îµ»Ë¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½ÐÈÇ¶È³¦¤ÎÇä¾å¤ò¾å¤²¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤ÎÌÕÅÀ¤ò¡¢µ»Ë¡¡Ö¿·¤·¤¤ÃÏÊ¿¤ÎÃµº÷¡×¤ò»È¤Ã¤ÆËá¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÐÍÛ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æµ×¤·¤¤¶È³¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬ÂÇ³«ºö¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¯»à²óÀ¸¤Î°ì¼ê¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£
¡¡AI¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤¿È¯ÁÛ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ãAI¤Ø¤Î¼ÁÌä¡ä
¡Ò½ÐÈÇ¶È³¦¤ÎÇä¾å¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡Ó¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢·²¤ÎÊÐ¤ê¤«¤é¡¢¤Þ¤À¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÊý¸þÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢·²¤ÎÊÐ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ò¡ SNS¹¹ð¤òÁý¤ä¤¹
¢ ÍÌ¾¿Í¤ËÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦
£ ËÜ²°¤ÇÊ¿ÀÑ¤ß¤òÁý¤ä¤¹
¤ É½»æ¤òÇÉ¼ê¤Ë¤¹¤ë
¥ È¯ÇäÆü¤Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¤ä¤ë
¦ Æ°²è¤ÇÀëÅÁ¤¹¤ë
§ ½ñÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁý¤ä¤¹
¨ ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤Ã¤È¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ë¤¹¤ë
© ÆÃÅµ¤ò¤Ä¤±¤ë
ª ½ñÉ¾¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÁ÷¤ë¡Ó
¡¡¤µ¤Æ¡¢AI¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ãAI¤Î²óÅú¡ä
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¤³¤Î10°Æ¤Ë¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿ÊÐ¤ê¡Ê»×¹Í¤Î½Å¿´¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À°Íý¤¹¤ë¤È¡¢¼ç¤Ë¼¡¤Î5¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢£¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢·²¤ÎÊÐ¤ê
¡¡ÖÀëÅÁ¡¦Ïª½Ð¡×¤Ë¶ËÃ¼¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë
10¸ÄÃæ8¸Ä¤¬¡È¤É¤¦Çä¤ë¤«¡Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡É¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
³ºÅö¡§SNS¹¹ð¡¦ÂÓ¥³¥á¥ó¥È¡¦Ê¿ÀÑ¤ß¡¦É½»æ¡¦È¯ÇäÆü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¦Æ°²èÀëÅÁ¡¦½ñÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦½ñÉ¾Á÷ÉÕ
¤Ä¤Þ¤êÈ¯ÁÛ¤Î¼´¤¬¡ÖÇä¤ì¤Ê¤¤ ¢ª ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤ ¢ª ÀëÅÁ¤·¤è¤¦¡×¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦·ç¤±¤Æ¤¤¤ë»ëÅÀ
¢ª¡Ö¾¦ÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ë¡×
¢ª¡ÖÎ®ÄÌ¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤ë¡×
¢ª¡ÖÆÉ¼ÔÂÎ¸³¤òÊÑ¤¨¤ë¡×
¢¡ÖÈ¯ÇäÁ°¸å¤ÎÃ»´ü»Üºö¡×¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Á´Éô¤¬È¯Çä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¤¤â¤Î¡§
¡¦¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼Àß·×
¡¦·ÑÂ³¼ý±×¥â¥Ç¥ë
¡¦Æó¼¡ÍøÍÑ
¡¦ºÆÈÎÀïÎ¬
¢ª»þ´Ö¼´¤¬Ã±È¯¥¤¥Ù¥ó¥È·¿¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£¡Ö´ûÂ¸½ÐÈÇ¥â¥Ç¥ëÁ°Äó¡×¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤¹¤Ù¤Æ¡ÖËÜ¤òºî¤ë ¢ª Çä¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ûÂ¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¹½Â¤¤ÎÃæ¤Î²þÁ±°Æ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¤È¯ÁÛ¡§
¡¦ËÜ°Ê³°¤Î¾¦ÉÊ²½
¡¦ÆÉ¼Ô²Ý¶â¥â¥Ç¥ë
¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯
¡¦IPÅ¸³«
¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£²½
¢ª¤Ä¤Þ¤ê¹½Â¤ÊÑ³×·Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¥¼¥í
¤¡ÖÇä¤ê¾ì»ëÅÀ¡×¤¬¼å¤¤¡Ê½ÐÈÇ¼ÒÌÜÀþ´ó¤ê¡Ë
°Æ¤Ï¤Û¤Ü½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÂÇ¤Á¼ê¡£
¾¯¤Ê¤¤»ëÅÀ¡§
¡¦½ñÅ¹¤ÎÍø±×Àß·×
¡¦ÆÉ¼Ô¤Î¹ÔÆ°Àß·×
¡¦Î®ÄÌ¤ÎÅÔ¹ç
¡¦½ñÅ¹°÷¤ÎÆ°µ¡
¢ª¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼»ëÅÀ¤¬·çÍî
¥¡Ö¿´Íý¡¦¹ÔÆ°Àß·×¡×¤¬Àõ¤¤
¸½¾õ¤Î°Æ¤Ï¡ÖÌÜÎ©¤¿¤»¤ë¡×¡ÖÏª½ÐÁý¤ä¤¹¡×¡á»É·ã·¿»Üºö
¤Ê¤¤È¯ÁÛ¡§
¡¦½¬´·²½Àß·×
¡¦ÆÉ½ñ¹ÔÆ°¤Î¥Ï¡¼¥É¥ëºï¸º
¡¦ÆÉ¼Ô¤Î°Õ»×·èÄêÆ³Àþ
¡¦ÆÉ½ñ»þ´Ö¤ÎÁÏ½Ð
¢ª¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¸À¤¦¤ÈÇ§ÃÎ»Üºö¤·¤«¤Ê¤¤
¡ÊÈæ³Ó¡Ë
¥Þ¡¼¥±Æ³Àþ¡§Ç§ÃÎ ¢ª ¶½Ì£ ¢ª Èæ³Ó ¢ª ¹ØÆþ ¢ª ·ÑÂ³ ¢ª ¿ä¾©
¤¢¤Ê¤¿¤Î°Æ¡§Ç§ÃÎ¤·¤«¿¨¤ì¤Æ¤Ê¤¤
¢£¤Þ¤È¤á
¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢·²¤ÎËÜ¼ÁÅªÊÐ¤ê¤Ï°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡ÖÇä¤êÊý¡×¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¼¡¤ËÁÀ¤¦¤Ù¤Ì¤³«ÂóÎÎ°è¤Ï
¡¦¾¦ÉÊÀß·×
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë
¡¦ÆÉ¼Ô¹ÔÆ°
¡¦¼ý±×¹½Â¤
¡¦»þ´Ö¼´
¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆþÎÏ¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢·²¤ÎÊÐ¤ê¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¶õÇòÎÎ°è¡×¤ò5¤Ä¤Û¤É»ØÅ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÐ¤ê¤òÆÍ¤»ß¤á¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÃÏÊ¿¤òÊ£¿ô¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÊ£»¨¤Êºî¶È¤ò¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤Ç¹Ô¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¿Í¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢AI¤¬ÆÀ°Õ¡×¤Êºî¶È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´¶¿´¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤Àµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢AI¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¿¤Á¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö¤³¤³¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤Ê¤¤¤è¡©¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¿·¤·¤¤Êý¸þÀ¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤³¤òµ¯ÅÀ¤Ë¼«ÎÏ¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜ½ñ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Îµ»Ë¡¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡¢¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡µ»Ë¡¡Ö¿·¤·¤¤ÃÏÊ¿¤ÎÃµº÷¡×¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù·ÇºÜ¤Îµ»Ë¡¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ»×¹Í¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë56¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë