音楽ユニット・YOASOBIではikuraとして活動する幾田りら(25)が16日までに自身のインスタグラムを更新。米国で“へそチラ”ショットを披露した。



【写真】モード感あふれるファッショナブルな一枚にファン歓喜

ファッションブランド「COACH(コーチ)」のイベントでニューヨークを訪れた幾田は、「NYに連れて行ったニューバッグ coachの伝統的なデザインに遊び心のあるスパンコールが乗っていて、私的オトナカワイイ、タビー 色んなシーンで活躍しそう」とつづり、高層階の一室で、バッグと撮影した写真を投稿。「ダメージ加工の入ったニットと、短めで魅せるベルトもお気に入り(バックルを少し横に持ってくるのがおすすめ)よかったらチェックしてね」とファッションにも触れている。モノクロ処理を施した一枚では、伸びをするようにバッグを掲げたため、ウエストから縦長のキレイなおヘソがちらり。キュートな姿も披露している。



この投稿にファンからは「可愛い～!とっても似合ってます」「こんなにオシャンティーになるとは!」「へそ出し似合うってずっと思ってた!凄くカッコいい!」「デートしたいNO1シンガー」などのコメントが寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）