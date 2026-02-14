〈「よく“早死にしそう”と言われます」毎日ラーメン二郎を食べ続けて2年半…“異次元の食生活”を送る30歳男性YouTuberが明かした「血液検査」の赤裸々な結果〉から続く

900日以上続けて毎日ラーメン二郎を食べているという直系二郎大好きマンさん。1日に5杯6杯食べるのも当たり前という生活を、もう何年も続けている。世の中は美味しいもので溢れているというのに、ひたすら毎日ラーメン二郎。

ラーメン二郎のいったい何が、直系二郎大好きマンさんを魅了したのか--。ラーメン二郎に通うようになったきっかけから、二郎論まで、直系二郎大好きマンさん（以下、大好きマン）に話を聞いた。（全2回の2回目／最初から読む）



年1200杯ラーメン二郎を食べる男が語る「絶対に行かない店」の条件とは

初めての二郎は高校1年生のとき

--いまの大好きマンさんの生活は本当にラーメン二郎一色だと思うんですが、出会いはいつだったのでしょうか。

大好きマン 高校1年生のときに、友人に連れられていったのが初二郎でした。

その友人、結構変わっていて、週に1回くらいいろんな飲食店に連れていってくれるんです。丸亀製麺とか、東京チカラめしとかも、彼と一緒に行ったのが初めてで。ちょうどその頃は二郎がいまよりも奇抜な存在というか、そういう扱いをされていた時期で、面白がって行きました。

--その店は……。

大好きマン 新宿にある小滝橋通り店です。が、そのときはいまとだいぶ味が違って、あまり美味しさがわからなかった。麺が柔らかすぎて、スープもちょっと薄かったように思います。いまはとても美味しくて好きなんですけどね。

ただ、行く前に調べたら二郎は客同士がバチバチしているとか、そういう話があって、まんまと信じ込んで行ったんですよね。そしたら案外普通のお店だったな、と（笑）。

--初めて行った飲食店でそんな感じのファーストインパクトだと、毎日通うようにはならないですよね。そこからいったい何があったんでしょうか。

大好きマン なんだかんだで学校から近いこともあって、何回かは行ったんですよね。数カ月おきに。なぜかまた行きたくなってくるというような。

で、小滝橋ではなくて目黒店に行く機会があって、そこで完全にハマりました。とてつもなく美味しくて、「こんな美味しいものがこの世にあるんだ！」と思って。澄み切ったスープで、でも奥行きがしっかりあって太い麺に絡みつく感じ。高校生ながら、なんだこれってなりました。

成人式の日を境にブレーキが壊れた

--目黒店がきっかけで、二郎の沼にハマっていった。すぐに通うペースが上がっていったんですか。

大好きマン はい。とはいえ、当時は高校生で大学受験もあったのでそんなに頻繁には行けなくて。それでも二郎の店舗は結構いろんなところにあるぞということで、休みの日に遠出したりして、少しずつ行くようになりました。

本格的にペースが上がったのは大学生になって時間ができてからですね。1日で昼と夜の2回行くことができるぞ、となって。だんだん週に3回、4回と増えて行ったんです。

初めての連食、1日2回食べたのは成人式の日で、それは覚えていますね。

--成人式の日に初連食！ それは特別な日に特別な二郎体験を、という意図をもっていたんですか。なんか素敵なお話を……。

大好きマン いや（笑）。飲み会の後に2店舗目の二郎に行っただけで、そんなに意識して行ったわけじゃなくて。でもぜんぜん行けるんだなというふうには感じました。

大学2年生のときに全店制覇

--イケるぞ、となったらどんどんタガが外れていった……。

大好きマン 大学で二郎サークルというのを作って、仲間とも一緒に回るようになったんです。ただ、僕は特別顧問みたいなポジションで。最初に僕を二郎に連れていってくれた友人も参加していたんですが、いつの間にか僕がいちばん二郎を食べている人になっていた。

大学2年生のときには全店制覇も達成していますからね。札幌も新潟も、二郎のためだけに行って他には寄らずに帰ってくるほどで（笑）。

--観光よりもラーメン二郎。それを大学2年生でやり遂げるとは……。ストイックと言いますか、生まれながらの二郎好きと言いますか。

大好きマン 大学生って時間があるんで、行こうと思えばいくらでも行けるんですよ。授業が2〜3時間空くってなったら、その時間で行けるのはどこだろうって計画を立てて。そういうのも楽しいですよね。そうやって通っているうちに、だんだん味の違いもわかるようになってきました。

--それであそこの二郎を食べたい、いやあっちもこっちも、じゃあぜんぶ行っちゃえ、みたいな感じですか。欲張りですね（笑）。

大好きマン 親にはほどほどにしろって言われていましたけどね（笑）。毎日二郎食べて帰ってくるんですから、そりゃ言いますけど。

年1200杯ラーメン二郎を食べる男が「絶対に行かない店」

--二郎以外のラーメン店には行かないようにしているそうですね。そこには何かこだわりがあるのでしょうか。個人的には気に入った味を毎日食べたい、という気持ちはわからなくもないのですが……。

大好きマン 最後に他のラーメンを食べたのは大学1年生の時でしたかね……。これはもう、宗教上の理由で禁じているだけです。別に家系とか、そういう他のラーメンには特に何の感情もないんです。お互い不干渉、といった感じで。

ただ、インスパイア系（本店から暖簾分けされた「直系二郎」以外のお店）だけは絶対に行かない。これはもう、決めています。

--直系二郎が好きな人の中には、確かにインスパイア系を避けている人も多いようなイメージがあります。

大好きマン なかなかこれはハッキリ言いにくいのですが、インスパイア系の中には二郎のイメージを下げるような店がちょくちょく出現するんですよね。お客さんと揉めたとか、そういうので話題になったり。

そうなると、分からない人には二郎全体が悪いイメージになっちゃうじゃないですか。

二郎の店員は「意外と怖くないですよ」

--インスパイア系と直系の違いって、確かによほど通っている人でもなければわからないですよね。それに女性がますます行きにくくなるような。もともと二郎は女性向けの店でもないですが。

大好きマン そうそう、女性も含めてまだ二郎に行ったことがない人に、「二郎って行きにくいな」みたいに思ってほしくないんです。

もちろん直系二郎でもなかなか女性一人では行きにくい店もありますが、そのあたりは奥さんの意見も聞いて発信したりして。最近では、結構女性一人で来ているところも見かけますよ。

--ラーメン二郎には二郎特有のハードルの高さのようなものがどうしてもつきまといますよね。そしてそれがまた二郎に通っている人のステータスみたいなことになって……。

大好きマン 注文のときのコールとかもそうですよね。コールでもたついたら常連がにらんでくるとか、そういうイメージってたぶんいまもあるんです。

もちろんまったくないかと言われたらそんなこともないんですが、お店の方は意外と怖くないですよ、と伝えたいですね。

コールとか知らなくたって、普通に言えば大丈夫。ニンニク入れますか？ と聞かれたら「はい」と言っておけばいいんです。

「自由に食べるのがいちばんですよ」

--確かに、実際に二郎に行ってもそんなに怖い思いをすることってないですからね。この店がラーメン二郎である、というフィルターを外せば学生街にはよくありそうなカウンターだけのラーメン屋ですし。いろいろとこだわる人もいる二郎ですが、食べ方のこだわりとかはあるんでしょうか。

大好きマン 残さなければいいと思っています。ヤサイが入っていなくてもいいし、それこそブタ抜きでもいい。見たことはないですけど（笑）。

ただ、個人的にはニンニクは入れてもヤサイは入れすぎない。スープが薄まっちゃうんです。それならブタを増やす方がいい。あと、麺に関しては柔らかい麺が好きなので。

--それが大好きマン流。

大好きマン でも別にこうしたほうが美味しいよとか言うつもりはないんです。好きなように食べればそれがいちばん。二郎ですから量をたくさん食べたい人もいるでしょうし、ヤサイマシマシに二郎らしいイメージを持っている人もいると思います。ただ僕はそこにこだわりがなくて、麺とスープっていうだけのこと。

自由に食べるのがいちばんですよ。せっかくトッピングもいろいろできるんですから。残す残さないにしたって、量が多くて食べきれなくて、でも残すと怒られそうだから20分30分とダラダラしているくらいなら、残しちゃったほうがお店にとってもいいのにな、とは思いますけど。

--ちなみに、スープは完飲するのでしょうか……。

大好きマン 完飲はしません。申し訳程度の健康対策です（笑）。スープがあまりにも美味いときは気がついたら飲んじゃうんですけど。

店舗による違いは結構スープに出ていることが多くて。量も店によって違うので、普通に食べていったらあまりスープが残らないときもあれば、たくさん残っているときもある。あまり意識することはないですね。

バレないように存在感を殺して並んでいる

--ラーメン二郎はどこの店もだいたい行列ができています。特にランチタイムなんて、びっくりするくらい長い列だったり。そこに並んでいる時間が楽しくてたまらない、なんていう二郎好きもいます。

大好きマン 僕は並ぶのはきらいです（笑）。でももう並ぶのは前提になっている店もありますから、避けようがない。もちろん空いていればそれはラッキーなんですけど。

特に年末は混むんですよ。普段はあまり二郎を食べないような人でも、なぜか年末になると食べ納めをしたくなるみたいで。

店によって回転の速さも違いますし、あまり気にしてもしょうがない。そこは諦めています（笑）。せめて僕が直系二郎大好きマンだとバレないように、存在感を徹底的に殺すようにしているくらいですかね。

美味しいから通う、美味しいから伝えたい

--そして毎日二郎に通われている大好きマンさんに一番聞きたかったことがあります。ニンニクをマシマシにしたら、どうしたってニオイが気になると思うんです。何か対策の秘訣はあるんですか……。

大好きマン いや……まあ、いまもだいぶ臭いと思うんですけど（笑）。奥さんとふたりで食べに行ったときなら、ふたりでニンニク食べれば気にならない、とか。ひとりで行くときにはニンニクを入れないようにするときもあります。

あとはドラッグストアで売っているニオイ対策グッズ。サウナに入って汗をたっぷり流したり、リンゴも効きますね。まあ、ニンニクを食べたらどうしたってニオイはね（笑）。ニンニク入れなくても、二郎のラーメンは美味しいですよ。

--二郎を毎日食べて、その様子をSNSやYouTubeで発信しています。大好きマンさんの投稿をみて二郎に行こうかなと思う人も最近は多くなっているんじゃないかと。最後に、発信を続ける理由についても教えてください。

大好きマン 二郎好きの中では珍しいかもしれませんが、気軽に二郎に行って欲しいから発信しています。決して怖いところじゃないよ、ひとりでも、家族でも行ける店もあるよ、と。

奥さんの影響も大きいですよね。一緒に食べ歩きをするようになって、少しずつ二郎を好きになってくれているのもわかって。

そして何より、店によって、時間によって味が違って奥深い。ラーメン二郎が美味しいから通っているし、それを伝えているんです。ラーメン二郎、あんなに美味しいんだから行く人が増えれば、それでいいんじゃない、って思っています（笑）。

（鼠入 昌史）