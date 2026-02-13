【本田紗来】が語る2026年の抱負♡ 大学生になったら「楽しみなこと＆挑戦したいこと」って？

高校3年生の本田紗来が、少しずつオトナになっていく過程を追いかける連載企画。今回は、高校を卒業し大学生として新たなスタートを切る「2026年の抱負」を語ってもらいました！4月から始まる新生活で楽しみなことや、新たに挑戦したいお仕事についてもファン必見の内容です♡

2026年1発目の今回は、高校を卒業し大学生として新たなスタートを切る今年の目標を語ります。

高校3年生、 10代の純粋で“まっさら”な本田紗来。日常のなかであらゆることを吸収し、 少しずつ大人になっていく過程を追いかける連載企画。

今月のテーマ：2026年の抱負を考える！

いつ家を出てもひとりで生きられるくらい家族に甘えすぎない自分になりたいんです

「私の今年の目標は“自立した女性になること”！というのも、3月には高校を卒業して、4月からは大学生になるので、やっぱり、少しずつでもオトナの女性へと成長したいなという思いがあります。

兄弟たちはみんな、大学に入学するタイミングでひとり暮らしを始めていたんですけど、家族のみんなからは『紗来はひとりで暮らせないもんね〜』みたいに言われて。

末っ子だからというのもあって、みんなが私を心配してくれるのもあると思うけど、『あぁ、家族から見て私ってそんなに自立できてないんだな』って感じたんです（笑）。

だからといって、すぐにひとり暮らしをしたいというわけではないけど、いつでもひとりで生活していけて、『紗来ひとりでも、もう大丈夫』って家族を安心させてあげられるような、しっかりとした女性に今年はなりたいなって思います。

新生活の話でいうと、大学生になったら、これまでとは違って好きなことを学べるっていうのも楽しみ。それと同時に、お仕事の幅も増えるかなと思うので、いろんなことに挑戦する1年にしたいな。

モデル業を一番に頑張りつつ、演技にもすごく興味があるので、オーディションを受けたり、演技の練習とかも始めたいなと思っています。

高校2年生の頃、ずっとモデルをやりたいと言い続けて、昨年Rayの専属モデルになれたので、私は言霊を信じている！（笑）なので、今年も挑戦したいことはどんどん口に出していこうと思います♡」

