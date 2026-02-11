この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が客離れと好調の矛盾を整理！『コストコ離れが起きている？年会費だけで全体の利益の8割も稼ぐビジネスの裏側を解説します。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「脱・税理士」として活動する菅原氏が、自身のYouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」で『コストコ離れが起きている？年会費だけで全体の利益の8割も稼ぐビジネスの裏側を解説します。』と題した動画を公開した。近年、SNSやネット上では「コストコは以前ほどお得ではない」「人が多すぎて行かなくなった」といった声が散見されるが、本動画はそうした印象論を一度立ち止まって整理する内容となっている。



動画冒頭で菅原氏は、自身や周囲の人間も含め、かつては定期的に足を運んでいたものの、現在は行かなくなった層が確かに存在すると語る。理由として挙げられるのは、価格の割安感が薄れてきた点や、商品が大容量すぎて消費しきれないという生活面でのズレである。特に少人数世帯や単身者にとっては、冷蔵庫に収まらない量や消費期限への不安が、足が遠のく一因になっているという見立てだ。



一方で、こうした「離脱」が起きているにもかかわらず、コストコ全体の業績は堅調に推移している。その理由として菅原氏が指摘するのが、会員制による独特な収益構造である。日本法人においては、利益の大半を年会費が占めているとされ、これは商品販売に依存しない、極めて安定したモデルだと説明される。自動更新や再入会制限といった仕組みが、結果として継続的な収益を生み出している点も重要な論点である。



また、常に混雑しているように見える店舗の実態についても言及が及ぶ。菅原氏は、来店頻度が低い利用者であっても、限られた店舗数に集中すれば混雑が常態化する構造を指摘し、これをテーマパークになぞらえて説明する。この錯覚とも言える現象が、「人気が衰えていない」という印象を強めている側面もあるという。



さらに、円安や物価上昇による価格環境の変化、年会費の価値をどう捉えるかといった点も整理される。立地や利用スタイルによって評価が大きく分かれる現実を踏まえつつ、数字と体感のズレをどう読むべきか。その具体的な考え方は、動画内でより踏み込んで語られており、表面的なイメージだけでは見えない構造が浮かび上がる内容となっている。