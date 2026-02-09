フィギュアスケート団体戦

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が8日（日本時間9日）に行われ、ペアのフリーで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が自己ベストの155.55点をマークして1位。順位点で5点あった首位・米国との差を3点縮め、2点差に急接近した。

前日のアイスダンス・フリーを終え、首位が順位点44点の米国で日本は5点差の2位。大逆転金メダルを見据え“りくりゅう”が舞った。

冒頭にトリプルツイストを決め、2度のスロージャンプも成功。息の合った演技で映画「グラディエーター」の世界観を表現した。フィニッシュで持ち上げられた三浦は、そのままの姿勢でガッツポーズを見せた。

自己新となる得点が出ると転びかけた三浦は、中継局のインタビューで「150乗ると思っていなかった」とコメント。木原は「日本に貢献することができて良かった」と胸を張った。

6日のペアSPでは完璧な演技を披露。82.84点の自己ベストで1位となった。三浦が「7年間やってきたことすべて出すことができた」と言えば、「チームのみんなに勢いをつなげたいと思っていた」と木原。この日のフリーでも世界王者の貫禄を見せた。

この後の女子フリーで坂本花織が演技。最終種目となる男子フリーでは佐藤駿と世界王者イリア・マリニン（米国）が激突する。



（THE ANSWER編集部）