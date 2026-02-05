2月4日、ボーイズグループ・Number_iが公式Instagramでインスタライブを開催。その中で、メンバーの平野紫耀が自身にまつわるある騒動について言及し、話題となっている。

「その騒動とは、2月上旬に東京都内にあるサンドイッチ専門店のSNSが発端です。同店は、かつて平野さんが来店したことがあり、2026年1月末に閉店。しかし、当時平野さんが座った椅子と机をオークションで販売する旨を同店が投稿し、物議を醸しているのです」（芸能ジャーナリスト）

同店の投稿はSNS上で拡散され、話題に。それについて、平野本人が言及したというわけだ。

「2月4日、平野さんプロデュースのデジタル・シングル『3XL』が4月27日にリリースされることを受け、3人はグループの公式Instagramからインスタライブを実施。和気あいあいとトークを繰り広げていました。

そのトーク中盤、今回のリリース特典として抽選で“サイン入りアザージャケット”が当たることを発表し、サインの書き方について言及。それぞれ書き方を変えると、交換や転売が行われてしまう懸念点をあげると、平野さんが口を開き『だめですよ、机とか買わないでくださいね』と発言。まさかの本人が、騒動に注意喚起したのです」（前出・芸能ジャーナリスト）

Xでは、インスタライブの一部の切り抜きが拡散され、ファンの間でも話題となった。

《とうとう本人が言った》

《テーブルオークションのこと、3人も把握してるんだ》

《本人がこれ言ってくれんのありがたいよね》

驚きながらも、自らの口で言及してくれたことへの感謝も届いていた。

「高額転売は社会問題にもなっています。今回のオークションは、購入希望者がDMで問い合わせ、店舗が現在の最高値を伝える形で、店舗が独自で実施しています。いずれにせよ、本人たちの許諾を得ないまま、座った机などを転売する行為は疑問視されても仕方ないでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

平野の言葉が届くことを祈りたい。