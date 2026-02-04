【サーティワン×サンリオ】箱からして優勝。ひなまつりアイスが可愛さ爆発してる数量限定だって。

B-R サーティワン アイスクリームは、2026年2月15日から3月3日まで、サンリオキャラクターズとコラボした「サーティワンのひなまつり 2026」を実施します。

モバイルオーダー予約は2月2日から受付中

昨年初めて登場して大好評だったサンリオキャラクターのひなだんかざりが、今年はもっと豪華になって再登場！ 好きなスモールサイズのアイスクリーム5個に、ホイップクリームとカラースプレー、そしてサンリオの仲間たちのチョコレートを飾り、ひなまつりらしい和風デザインがかわいい特別なカップとボックスに入れて販売します。

サンリオの人気者たちと一緒に、おいしくひなまつりを楽しんで。

・サンリオキャラクターズ ひなだんかざり

サンリオキャラクターのチョコレートには、十二単をまとったおひなさまハローキティ、おだいりさまは今年初登場のシナモロールが描かれています。また、三人官女としてマイメロディとクロミ、そしてサーティワン初登場のウサハナが並びます。台紙には、ポムポムプリン、タキシードサム、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、ハンギョドンが五人囃子として登場し、ひな壇を盛り上げます。

価格は2400円。一部店舗では価格が異なります。

モバイルオーダーによる予約期間は2月2日10時から3月2日20時まで、受け渡しは2月15日から3月3日までです。受け渡しは店舗のみ。一部店舗では対応していない場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部