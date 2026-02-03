滝沢眞規子、“QOLが上がった”【無印良品】キッチンアイテム「リピ確です！」「すっごく便利」

『VERY NAVY』のカバーモデルを務め、ファッションセンスや丁寧な暮らしが幅広い世代から絶大な支持を受けている“タキマキ”こと、滝沢眞規子さん。そのライフスタイルに憧れている方も多いのではないでしょうか？そんな滝沢さんが、最近よく使っているアイテムをYouTubeチャンネルで紹介してくれました！この中で、“生活が変わった”とコメントするほど絶賛した『無印良品』のアイテムをピックアップ♪

【関連】滝沢眞規子、家族からも香りが大好評！“久々ヒット”の柔軟剤「これめちゃくちゃ良くて」

滝沢さんが『【最近よく使っているもの】ジュエリー・バッグ・シューズ・インテリア・キッチンなど、愛用品をまとめてご紹介♪』という動画の中で、「ご存じですか？こちらは無印良品のたわしなんですけど」と紹介したアイテムがこちら。

◼︎シュロの棒たわし

無印良品 / シュロの棒たわし 大 税込590円（公式サイトへ）

やわらかく、油分を含んだシュロ（ヤシ科の植物）の特長をいかした棒たわし。

調理器具の余洗いや、ザルやおろし金などの隙間汚れの搔き出しに適しているアイテム。

◼︎もう欠かせないアイテムに

滝沢さんは「この形がね、亀の子たわしとちょっと違うでしょ？」「これが、蒸籠とか私おひつもよく使うので。木のものを洗ったりする時にすごく便利で」と、通常のたわしとの形状の違いについて説明。

そして、「端っこの端っこまで、ご飯粒とか、例えば蒸籠だったら野菜の色がついちゃったりとかそういうのも洗剤なしで洗えるので」と使い勝手の良さについてコメント。

また、「試しに1個買ってみたんですけども、リピ確です！」「こういうもので生活って変わるもんなんだなって思いました」「普通の亀の子たわしとこれと並べて両方使っているんですけど、これだけでいいかななんて思ったりしています」と、すでに欠かせないアイテムになったと教えてくれました♪

■動画もチェック

動画では、このほかにも、滝沢さんが日々愛用しているアイテムの数々を公開！こちらもぜひチェックしてみてくださいね。