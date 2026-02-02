“チョコレート好き”田中みな実が激推し！『サロショ』出店の日本ブランド「全部含めて1番の衝撃だった」

指原莉乃さんのYouTubeチャンネルに公開された『2時間分くらいチョコレートの情報詰まってます！』の動画に、田中みな実さんが出演。“チョコレート好き”で知られる田中さんが用意した、パリ発・チョコレートの祭典『サロン・デュ・ショコラ 2026』で販売される商品の数々を2人で食べながら、感想を話す企画を公開！この中で、田中さんが衝撃を受けたと話す、日本のチョコレートブランドをご紹介します♪

動画内で、田中さんが「今回で全部含めて1番の衝撃だった」と話したブランドがこちら！

◼︎メゾン ハタケヤマ

東京の調布と仙川にお店を構える「feuquiage（フキアージュ）」のオーナーシェフ・畠山和也氏が、『サロン・デュ・ショコラ 2026』にて新ブランドとして新しく立ち上げた「maison hatakeyama（メゾン ハタケヤマ）」

メゾン ハタケヤマのチョコレートは、伊勢丹新宿店 本館6階 催物場で開催されている『サロン・デュ・ショコラ 2026』の【PART3】会期2026年2026年1月31日(土)〜4日(水)、2月7日(土)〜15日(日)にて販売されます。

◼︎“プラリネキャラメルのあわぐも”の新食感に衝撃

田中さんは、「これ食べて欲しいんだけど」「サクサクしてる感じなのかなぁ？とか想像するんだけど…」と話しつつ、メゾン ハタケヤマの“プラリネキャラメルのあわぐも”という商品を紹介。

そして、1粒試食した指原さんが「待って何これ」と驚いたようにのけぞると、田中さんは「ねぇ、ほんと何これ。わかる！」「私、今個体を持ちましたよね？（食べると）液体ですよね？みたいな」「食べた瞬間に『えっ科学？』って言ったの！ほんとに、サイエンス！」と食感に衝撃を受けたとコメント。

また、「畠山さんっていう方が、焼き菓子とかそういうのを作ってらっしゃって、伊勢丹とかでも催事ですごく人気で」と今回出店する経緯を説明しつつ、「これマジで食べてみてほしい」「これビビるよね」と激推しされていました！

■動画もチェック

動画では、ほかにも、田中さんが『サロン・デュ・ショコラ 2026』で注目したチョコレートの数々を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね♪