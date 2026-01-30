コンビニの駐車場を占拠するヤンキー8人組を追い払った“効果的な方法”「イキがっていた彼らの顔色が一変しました」
今回お話を伺ったのは、住宅メーカーで営業職を務める小島さん（仮名・34歳）。物腰の柔らかい、清潔感のあるスーツ姿の男性ですが、実は、かつて空手で全国大会への出場経験もある武闘家なのだそうです。
そんな彼が、仕事帰りのコンビニで遭遇した、滑稽かつ爽快なエピソードを語ってくれました。
◆深夜のコンビニで群がる不良少年たち
その日、小島さんは連日の残業を終え、疲れ果てていました。深夜の空腹を満たすため、営業車で自宅近くのコンビニへ立ち寄ったのは、日付が変わる少し前のことです。
「一刻も早く弁当を買って帰りたかったんです。でも、駐車場に入って驚きましたよ。入り口の目の前、唯一空いていた駐車スペースを、若者の集団が完全に占拠していたんです」
そこには高校生くらいに見える少年たちが8人、車を停めるべき場所にベタ座りして、タバコを吹かしていました。小島さんがバックで車を寄せても、彼らは動く気配すら見せません。
「普通、車が近づけば反射的に避けますよね？ でも彼らは違う。数名がこちらを鋭く睨み返してきたんです。夜の静寂の中で、その異様な光景に少しゾッとしました。ただの通りすがりの客としては、関わりたくないタイプの人種でしたね」
◆エスカレートする「ガキの挑発」
無視して別の場所を探そうにも、そこしか空きはありません。小島さんは意を決して窓を開け、丁寧に声をかけました。
「すみません、停めたいんですけど、のいてもらえますか？」
しかし、この誠実な対応が、逆に彼らを刺激してしまったようで、集団の中で最も体格の良い、親分らしき男が無言で歩み寄ってきたといいます。
「『俺らが先にいるんだから、なんでのかなきゃいけないんだよ。どっか他に停めろよ』って、顔を近づけて凄んできたんです。彼らからすれば、私はただの弱そうなサラリーマンに見えたんでしょう。その勢いに乗じて、周りの連中も騒ぎ出しました」
行為は次第にエスカレートします。数人が小島さんの営業車のタイヤを蹴りつけ、トランクを拳で「ドンドン！」と激しく叩き始めました。
「周りには他の客もいたんですが、みんな見て見ぬフリです。関わったら負けだと思っているんでしょうね。車を傷つけられるのは困りますが、正直、怖さは全くありませんでした。高校時代、空手で全国まで行きましたから。その気になれば全員、一瞬で地面に這わせる自信はあったんですけどね……」
◆一撃必殺の「魔法の言葉」
暴力で解決するのは、社会人として失格です。かといって、このまま車を叩かせ続けるわけにもいきません。小島さんは、怒鳴りつけるよりもはるかに効果的で、かつリスクのない方法を瞬時に思いつきました。
「戦っても時間の無駄だと思ったんです。早く弁当を買って、風呂に入りたい。だから、窓を全開にして、あいつらの目の前でスマホを取り出しました。そして、わざと聞こえるような大声で話し始めたんです」
小島さんは、誰にも繋がっていないスマートフォンの画面に向かって、ハキハキと、事務的な口調でこう言い放ちました。
「あー、事件です。はい。今すぐお願いします。市役所向かいのセブンイレブンにいます」
この「事件」というキーワードと、具体的な場所を告げる冷徹な声は、ヤンキーたちの耳に特大の警鐘として響きました。
「『警察への通報』だと瞬時に判断したんでしょうね。さっきまでイキがっていた彼らの顔色が一変しました。主犯格の男が『やべえ、マジかよ！』と叫んだのを合図に、8人が蜘蛛の子を散らすように四方八方へ駆け出していきましたよ。あの逃げ足の速さだけは、全国大会レベルだったかもしれません」
