かわいい愛猫さんの顔をなでなでし続けてみたところ…？普段の顔つきとは全然違う猫さんが爆誕してしまったと話題で、動画は63万回再生を突破し、6万9千件以上の高評価を獲得。「手をどけた瞬間めっちゃ吹いたw」「仕事の疲れが吹き飛んじゃいました！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：子猫の顔を『なでなで』していたら……「吹いたｗ」「ほぁぉって鳴きそう」予想を超える『衝撃のビジュアル』】

まさかの撫で方をされて？

TikTokアカウント『kiinosuke.96』に投稿されたのは、飼い主さんに顔をなでてもらっている1匹の猫さんの様子。動画に登場するのは、2020年6月8日生まれのサイベリアン、「きぃの助」ちゃん。ふわふわしたゴージャスな毛並みと、大きな目がチャームポイントのかわいい男の子です。

この日飼い主さんは、当時まだ生後4ヵ月だったきぃの助ちゃんの顔を、たくさんなでなでしてあげたのだそうです。しかし、そのやり方は“逆方向になでる”という、少々変わった方法だったといいます。

おじいちゃん爆誕

なでられている最中のきぃの助ちゃんの表情は、飼い主さんの手に隠れてしまっていて見えないものの、無抵抗でされるがままでいるところをみると、どうやら気持ちがいい模様。

飼い主さんが手をどけてみたところ、次の瞬間衝撃のビジュアルになってしまったきぃの助ちゃんが現れたのだとか。顔の毛を逆なでされ続けた結果、きぃの助ちゃんの顔が“全部下向き”になってしまっていたとのこと。眉毛もひげも下がり、口元はしょぼん。目の周りの毛も流れ落ちたように見えて、その姿はまるで人生を悟りきったおじいちゃんのようだったといいます。

愛くるしい“老け子猫”

普段は丸くて愛らしい子猫の顔が、たった数秒の逆なででここまで変わるとは誰が想像したでしょうか。しかも、きぃの助ちゃん本人（本にゃん）は、うっすらと目を開けてそのまま固まってしまっているところがさらに笑いを誘います。

破壊力抜群の“おじいちゃん顔”を披露してくれたお茶目なきぃの助ちゃんの日々の姿は、これからもたくさんの人々に笑顔と癒しを届け続けてくれることでしょう。

投稿には、「予想以上におじいちゃんだったw」「ショボンヌw」「声出して笑ってもーたw」「かわいすぎた！w」「おじいちゃんをとおり越して仙人感w」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

