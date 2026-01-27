視聴回数で『ストレンジャー・シングス』と『ウェンズデー』を上回る！

Netflixの大ヒット作と言われる『ストレンジャー・シングス』シーズン5と『ウェンズデー』シーズン2ですが、その両方を上回る視聴回数を記録しているのが、『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』。意外でした？

『ストレンジャー・シングス』の最終回は含まれていない

The Wrapの算出によると、『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』は2025年6月20日の配信開始以降、2025年後半の6か月間で4億8160万回もの視聴回数を記録し、その期間中に配信された映画とテレビ番組すべてで最も視聴された作品になったと報じられています。

この数字は、2025年後半で最も視聴されたテレビ番組『ウェンズデー』シーズン2の1億2,390万回、そしてテレビ部門で2位となった『ストレンジャー・シングス』シーズン5の9,350万回を大きく上回っています。

ただ注意したいのは、『ストレンジャー・シングス』のこの視聴回数には、2025年大みそかに配信された最終話の視聴分は含まれていないということ。最終話の数字は、おそらく2026年初めにはさらに伸びていると考えていいでしょうね。

アカデミー賞2部門ノミネート

とはいえ、『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』は1時間40分の映画。映画一回で4億8,160万回という視聴回数は、驚異的です。そして、アカデミー賞でも長編アニメーション賞と劇中歌の「Golden」が歌曲賞にノミネートされています。

Netflixは『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』のヒットだけでなく、ほかの面でも、その好調振りが数字に表れています。ワーナー・ブラザースとの契約をめぐってパラマウントが口を出す場面もありましたが、それでも事業全体は順調に進んでいる様子。Varietyによると、Netflixは2025年第4四半期の時点で、世界の加入者数が3億2500万人を超えているそうです。ということは、Netflix加入者のほとんどが『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』を少なくとも1回は観ているという計算になりますね。

さらにNetflixは、今年のオリジナル作品への投資を昨年より増やし、180億ドル（約2兆8440億円）から200億ドル（約3兆1600億円）に引き上げる予定で、あわせて他社作品の配信ラインアップも充実させていくとのことです。