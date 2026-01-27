この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

プロ野球・岩嵜翔の首に40kgの負荷…「スマホ首」で筋肉が宝の持ち腐れに

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節ケアの専門家である角田紀臣氏のYouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【首が痛い原因はスマホ!?】筋肉だけでは力は出ない｜関節と神経が重要だった【岩嵜翔さん】」と題した動画を公開しました。動画では、ゲストにプロ野球選手の岩嵜翔選手を迎え、その身体を診断しながら現代人にも共通する不調の原因と関節ケアの重要性を解説しています。



角田氏はまず、横になった岩嵜選手の姿勢を見て「骨格がひん曲がってます」と指摘。特に首の関節に問題があり、顔が前に突き出る「上位交差症候群」の状態になっていると説明しました。この症状は、パソコン作業やスマートフォンを長時間見る人に多く見られるとのことです。



角田氏は、スマートフォンを見る際にうつむく姿勢が首の関節に大きな負担をかけていると説明しました。頭は体重の約10分の1の重さがありますが、うつむくことでその負荷はさらに増大し、約4倍にもなるといいます。体重96kgの岩嵜選手の場合、首の関節には約40kgものストレスがかかる状態でした。その影響で肩甲骨周りには「筋硬結」と呼ばれる硬い筋肉の塊が生じ、関節のスムーズな動きを妨げている状態でした。



角田氏は「いくら筋力があっても、関節と神経の状態が良くないとパワーは出ない」と述べ、この状態を「宝の持ち腐れ」と表現。筋肉だけでなく、その土台となる関節を正常に機能させることが、本来のパフォーマンスを発揮するために不可欠だと強調しました。



動画では、硬くなった筋肉を揺らしてほぐす方法や、錆びついた関節の可動域を広げる「モビリティ」という手技を実践しています。プロアスリートの身体を通して解説される不調の原因と対策は、デスクワークやスマホの多用で体に悩みを抱える多くの人にとって、自身の状態を見直す良いきっかけとなるでしょう。