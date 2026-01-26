【ポケパーク カントー】 2月5日 グランドオープン予定 場所：東京都稲城市矢野口4015-1 よみうりランド遊園地内

いよいよ2月5日開業予定の「ポケモン」初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』。カントー地方のポケモンたちを観察できる「ポケモンフォレスト」、アトラクションやポケモンセンター、グッズショップが立ち並ぶ「カヤツリタウン」など、トレーナーとポケモンが一緒になって楽しめる場所が多数用意されている。

オープンに先立ち、本日1月26日に『ポケパーク カントー』の内覧会が開催され、GAME Watchでは撮り下ろし記事を多数掲載している。本稿ではそれらをまとめて紹介していく。

