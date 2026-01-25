無難ボブ → 垢抜けボブへ！【40・50代】オシャレすぎないからイイ♡「控えめウルフボブ」

気が付けば、何年も“無難なボブ”にしている40・50代へ。そろそろ今っぽく垢抜けた印象になれそうな、ヘアスタイルに挑戦しませんか？ FTN編集部が、ボブ派の40・50代にイチ押ししたいヘアスタイルが「控えめウルフボブ」なんです。ボブにレイヤーカットを入れたヘアスタイルですが、あくまでレイヤーは控えめに、ウルフ要素は軽く取り入れる程度に抑えているところがポイント。オシャレになりすぎず、日常になじむ「控えめウルフボブ」をさっそくチェックしてみましょう！

襟足すっきり控えめウルフボブ

ショートボブのような爽やかな印象と、ウルフヘアの要素を軽く取り入れた控えめウルフボブ。顔まわりにふくらみを持たせたひし形シルエットで、小顔効果も狙えます。襟足はややタイトに仕上げ、全体はすっきりとした印象に。暗めでも重たく見えにくいシアーグレージュのカラーリングが、落ち着いた上品さを感じさせています。

ふんわりとしたボリューム感も楽しめる

毛先を軽く巻いてスタイリングし、繊細な毛束感が印象的な控えめウルフボブ。首に沿うくびれたシルエットを強調することで、ふんわりとしたボリューム感を楽しめそうです。ベージュ系の明るめのカラーリングで、抜け感のある仕上がりがグッド。白髪が気になっている人も、透明感のあるカラーリングと白髪をなじませることで、伸びてくる白髪も目立ちにくくなるはず。

多毛で悩んでいる人にもイチ押し

@kitadani_koujiroさんによると、「髪が多くて悩んでいる方もレイヤーの入れ方で軽やかに」とのこと。段差は控えめながらしっかりとレイヤーカットを入れることで、まとまりの良いヘアスタイルになれそうです。切りっぱなしのような直線的なカットラインの毛先を外巻きにして、遊び心をきかせた大人可愛いポイントに。

伸ばしかけボブの印象チェンジにも◎

「ボブから髪を伸ばそうかな」と、計画している人も控えめウルフボブをぜひ検討してみて。@motoshi_wtokyo_wolfさんによると、「伸ばしかけさんにもオススメ」とのことで、長さは変えずに垢抜けた雰囲気になれそうです。控えめウルフボブでヘアスタイルのマンネリ打破して、プチイメチェンを成功させてみませんか。

writer：内山友里